В ГУР объяснили связь между боями за Авдеевку и выборами в России

Обострение боевых действий на Авдеевском направлении напрямую связано с выборами в России. Диктатор Владимир Путин хочет показать хоть какие-то достижения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Для российской пропаганды эти имитационные выборы имеют большое значение", - говорится в заявлении.

По его словам, обострение, которое мы видим прежде всего на Авдеевском направлении, когда несмотря на огромные потери, пытаются выполнить политические задачи. Юсов считает, что Путину нужно показывать достижения, но похвастаться нечем.

"Тем не менее Путин не жалеет российских оккупантов и продолжает ставить задачи методами "жуковщины" и "сталовщины", - добавил представитель ГУР.

Какая ситуация сейчас в Авдеевке

Только за последние несколько дней россияне вели штурмовые действия как минимум в 16 местах. Есть небольшое продвижение на севере возле Степного, противник время от времени вплотную подходит к забору Авдеевского коксохима. Также продвинулся на юге на окраине "Виноградников", бои идут между улицей Колосова и Ясиновским переулком. Южная промзона в большей степени, скорее всего, захвачена.

О том, почему Авдеевка может стать финальным штурмовым аккордом РФ, можно узнать в материале РБК-Украина.

Выборы в России

В России выборы президента продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря глава Кремля Владимир Путин официально заявил о намерении вновь переизбираться.

Как писало Reuters, в таком случае Путин сможет оставаться у власти как минимум до 2030 года. Причем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Путин переизбирается с результатом в 90% голосов.