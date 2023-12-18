Племянница Путина, сын Медведева и заводы: кто попал под новые санкции ЕС

Европейский Союз в понедельник, 18 декабря, опубликовали перечень физических и юридических лиц, попавших в 12-й пакет санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЕС.

В новый пакет санкций попали белорусские и российские военные и чиновники, способствовавшие войне в Украине и захвату территорий. Там также оказались предприятия оборонной сферы и "частные военные компании".

В санкционный список попали двоюродная племянница Владимира Путина Анна Цивилева и сын заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева Илья. Первую связывают с фондом "Защитники Отечества", который "сыграет немаловажную роль в военной агрессии против Украины". На так называемый фонд также были наложены ограничения.

А вот сына Мндведева обвинили в организации "дезинформационной пропагандистской кампании" из-за кураторства платформы "Я в России", предоставляющей государственные услуги в аннексированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Под санкции оказались и российские пропагандисты. Это телеканалы "Царьград", "Спас" и ведущая Анна Шафран (Палюх), она работает главой дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга "Звезда".

Санкции введены в отношении известных ПИК - созданы принадлежащие Газпрому РПЦ "Андреевский крест", "Факел" и "Поток", "Царские волки" Дмитрия Рогозина, "Конвой" главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова, группы компаний "Редут" и главы их рекрутинга , бывшего полковника сил специального назначения Анатолия Каразия.

Телекоммуникационные компании и их сотрудники, работающие на оккупированных территориях Украины: "МирТелеком", "Крымтелеком", "Миранда медиа" и генеральный директор двух последних Иван Зима.

В список попали помощник командира отряда ОМОН "Арсенал" Нацгвардии Андрей Фроленков и глава центра специального назначения "Витязь" Александр Беллоглазов. Они участвовали в оккупации Бучи.

Санкции были введены против членов Центральной избирательной комиссии за организацию незаконного референдума в сентябре 2022 года. Речь идет о заместителе главы ЦИК Николае Булаеве, члене партии "Справедливая Россия" Николае Левичеве, декане факультета политологии МГУ Андрее Шутове и еще 13 человек, включая председателей херсонских и запорожских избирательных комиссий Марину Захарову и Галину Катющенко.

Впервые под санкции попал глава Московской городской думы Алексей Шапошников. Он обвиняется в материальной поддержке солдат и разработке законопроектов, помогающих России в войне.

Санкции ЕС против России

Напомним, сегодня ранее, 18 декабря, Европейский Союз ввел в действие новый, 12-й пакет санкции против РФ. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в нем блок предложил "мощный набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину".

В санкционный пакет вошли ограничительные меры по импорту или перевозке российских алмазов, был введен импортно-экспортный контроль и ограничение, ограничение цены на нефть, железо и сталь, а также в список включили значительное количество дополнительных физических и юридических лиц.

Введение 12-го санкционного пакета ожидалось еще на прошлой неделе. Однако 12 декабря послы ЕС не смогли согласовать новый пакет ограничительных мер по РФ. Принятие решения помешала Австрия, поскольку Вена потребовала от Украины исключить банковскую группу Raiffeisen Bank International из перечня международных спонсоров войны.

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