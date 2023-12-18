ВСУ уничтожили на Таврическом направлении почти 500 оккупантов, также есть пленные
За прошедшие сутки, 18 декабря, украинские военные уничтожили еще 491 российского террориста на Таврическом направлении. Также некоторых взяли в плен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг
- нанес 11 авиаударов;
- провел 38 боевых столкновений;
- совершил 691 артобстрел.
Авдеевское направление
Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Отбито 16 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, и еще 11 - южнее Тоненького, Невельского и Первомайского Донецкой области.
Марьинское направление
Силы обороны сдерживают врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где отражено 4 атаки.
Шахтерское направление
Оккупанты не вели штурмовых действий.
Запорожское направление
Силы обороны отбили 4 атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области.
Достижения наших военных
"На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - пишет пресс-служба.
Потери врага составили 491 человека, 6 террористов сдались в плен. ВСУ уничтожили 60 единиц военной техники противника, а именно:
- 10 танков;
- 19 ББМ;
- 8 артсистем;
- 1 РСЗО;
- 1 БпЛА;
- 20 автомобилей;
- 1 единицу спецтехники.
"Еще 50 единиц техники врага повреждены", - добавляет пресс-служба.
Потери России в войне против Украины
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 15 декабря, украинские воины ликвидировали еще 1090 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 347 160 военных.
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