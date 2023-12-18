Фото: ВСУ уничтожили на Таврическом направлении почти 500 оккупантов, также есть пленные (Getty Images)

За прошедшие сутки, 18 декабря, украинские военные уничтожили еще 491 российского террориста на Таврическом направлении. Также некоторых взяли в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг нанес 11 авиаударов;

провел 38 боевых столкновений;

совершил 691 артобстрел. Авдеевское направление Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Отбито 16 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, и еще 11 - южнее Тоненького, Невельского и Первомайского Донецкой области. Марьинское направление Силы обороны сдерживают врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где отражено 4 атаки. Шахтерское направление Оккупанты не вели штурмовых действий. Запорожское направление Силы обороны отбили 4 атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области. Достижения наших военных "На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - пишет пресс-служба. Потери врага составили 491 человека, 6 террористов сдались в плен. ВСУ уничтожили 60 единиц военной техники противника, а именно: 10 танков;

19 ББМ;

8 артсистем;

1 РСЗО;

1 БпЛА;

20 автомобилей;

1 единицу спецтехники. "Еще 50 единиц техники врага повреждены", - добавляет пресс-служба. Потери России в войне против Украины Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 15 декабря, украинские воины ликвидировали еще 1090 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 347 160 военных.