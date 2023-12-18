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Залужный сделал заявление о мобилизации: нужно вернуть "рамки, которые работали раньше"

Киев, Понедельник 18 декабря 2023 12:59
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Залужный сделал заявление о мобилизации: нужно вернуть "рамки, которые работали раньше" Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook.com)
Автор: Юлия Акимова, Мария Кучерявец

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оценивать рекрутинг рано. Но считает, что мобилизацию нужно вернуть те рамки, которые работали раньше.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал главком ВСУ.

"Рекрутинг оценивать немного рано, а что касается вопросов мобилизации, ее не то что нужно усиливать, а вернуть те рамки, которые работали раньше. Потому, что сейчас это проблема тех ребят, которые воюют на переднем крае, их должен кто-то заменять, им должен кто-то помогать", - сказал Залужный.

Главнокомандующий добавил, что иногда они остаются один на один, а это совсем неправильно.

"Просто нужно вернуть на те рамки, на которых они были, на которых они работали раньше", - отметил Залужный.

На уточняющий вопрос, сильно ли повлияло на эффективность мобилизации увольнение областных военкомов, он ответил так: "Это были профессионалы, они знали как это делать, а их нет сейчас".

Мобилизация в Украине

Напомним, ранее Минобороны запустило программу рекрутинга в Вооруженные силы Украины. Она предполагает, что каждый желающий украинец может выбрать то подразделение и вакансию, где он хочет служить. В общем, процесс схож с трудоустройством.

Впрочем, вчера глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украине нужна мобилизация, поскольку ни один рекрутинг не сможет перекрыть необходимое количество личного состава и численность сил обороны, чтобы отразить полномасштабную агрессию РФ.

Стоит отметить, что украинские власти уже анонсировали крупный законопроект о мобилизации, который может быть принят до конца года.

Детальнее о том, какой закон готовит Рада для украинцев - читайте в материале РБК-Украина.

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Валерий Залужный Мобилизация в Украине
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