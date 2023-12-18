БТР, гаубицы и не только. Контрразведчики СБУ показали видео уничтожения техники россиян
Силы обороны Украины продолжают уничтожать технику россиян. За последний месяц военные контрразведчики уничтожили более 90 вражеских целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
"Военные контрразведчики СБУ отметили свой профессиональный праздник фейерверками на позициях оккупантов. Наши воины раздают взрывные "подарки" россиянам на самых горячих направлениях войны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за последний месяц их силами поражено 93 цели, среди которых:
- танки;
- БМП;
- БТР;
- ЗРК "Стрела-10";
- гаубицы "МСТА-Б";
- РЭБ "Поле-21";
- станция видеонаблюдения "Муром-П";
- составы из БК и многое другое.
"А воины 13 Главного управления военной контрразведки СБУ готовят оккупантам еще больше "бавовны" - даже там где те не ждут", - добавили в Службе безопасности Украины.
Силы обороны Украины уничтожают россиян
За прошедшие сутки, 18 декабря, украинские военные ликвидировали еще 1090 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 347 160 солдат.
Также украинские военные уничтожили еще 491 российский террорист на Таврическом направлении. Еще несколько взяли в плен.
Нацгвардейцы продолжают "демилитаризацию" россиян на Бахмутском направлении. В течение недели уничтожили более двадцати танков, десяток БМП и не только.
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