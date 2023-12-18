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"Шахтер" узнал соперника в плей-офф Лиги Европы

Ньон, Понедельник 18 декабря 2023 14:19
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"Шахтер" узнал соперника в плей-офф Лиги Европы Фото: "Горняки" опустились во второй по рангу еврокубок из Лиги чемпионов (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" в рамках 1/16 финала Лиги Европы 2023/24 встретится с командой, финишировавшей второй на групповом этапе турнира – французский "Марсель".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел жеребьевку 18 декабря в штаб-квартире организации в швейцарском Ньоне. Оппонентов получили 16 команд – неудачники группового этапа Лиги чемпионов и коллективы из групп Лиги Европы.

"Шахтер" перед церемонией попал в список "несеянных" команд. Это сделало невозможным встречи "горняков" с португальскими "Бенфикой" и "Брагой", роттердамским "Фейеноордом", стамбульским "Галатасараем", французским "Лансом", итальянским "Миланом" и швейцарским "Янг Бойз". Все они финишировали третьими в группах Лиги чемпионов.

Соперником "горняков" будет марсельский "Олимпик" либо просто "Марсель". Первый матч состоится 15 февраля, ответный – 22 февраля. Крупнейшим достижением "Шахтера" в турнире остается победа в тогда еще Кубке УЕФА 2008/09.

Все пары 1/16 финала Лиги Европы 2023/24:

  • "Фейеноорд" – "Рома"
  • "Милан" – "Ренн"
  • "Ланс" – "Фрайбург"
  • "Янг Бойз" – "Спортинг"
  • "Бенфика" – "Тулуза"
  • "Брага" – "Карабах"
  • "Галатасарай" – "Спарта"
  • "Шахтер" – "Марсель"

К слову, ранее "Манчестер Сити" и другие команды получили соперников в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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