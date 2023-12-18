Дания и Швеция передадут Украине БМП CV90

Швеция и Дания договорились о дальнейшей поддержки Украины в области боевых машин. Так, Копенгаген и Стокгольм договорились передать Киеву боевые машины пехоты CV90.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швеции.

"Министры обороны Швеции и Дании подписали совместное письмо о намерениях по дальнейшей поддержке Украины в области боевых машин", - говорится в сообщении.

Дания первоначально внесет финансовый вклад в размере 1,8 миллиарда датских крон (около 263,6 млн долларов, - ред.), а Швеция поддержит закупки в рамках соглашения, подписанного между Шведским управлением оборонной техники (FMV) и Украиной в июле этого года.

"Письмо о намерениях означает, что стороны будут работать над закупкой дополнительных боевых машин 90 (CV90) для Украины, которые укрепят общий потенциал украинских сил обороны", - говорится в сообщении.

Министр обороны Швеции Поль Йонсон заявил, что Копенгаген и Стокгольм будут использовать промышленный потенциал для обеспечения поставок новых CV90 в Украину.

"CV90 были и остаются важным дополнением к обороне Украины с тех пор, как Швеция передала 50 машин в начале этого года", - добавил он.

В течение года Швеция передала Украине 50 танков CV90, которые доказали свою высокую эффективность и были высоко оценены в Украине.

CV90

Combat Vehicle 90 - семейство шведских боевых машин пехоты. Серийное производство CV90 начато в 1993 году. Всего выпущено около 1170 машин в различных модификациях, большая часть из которых экспортирована в другие страны.

Кроме нескольких вариантов БМП, на базе CV90 также разработан ряд специализированных боевых бронированных машин, включая легкий танк со 120-мм гладкоствольной пушкой.

Помощь Швеции для Украины

11 декабря правительство Швеции объявило о выделении Украине нового пакета помощи в размере 1,4 миллиарда крон (133,5 млн долларов). Эти средства пойдут на поддержку украинцев зимой.

Перед этим Украина и Швеция обсудили совместную работу в сфере инноваций и опыта, полученного во время боевых действий, а также вопросы военной помощи и оборонные темы в целом.

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