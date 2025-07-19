ЕС утвердил новые санкции против России, а Умеров стал секретарем СНБО: новости за 18 июля

Послы стран-членов ЕС договорились о 18-м пакете санкций против России. Тем временем Рустема Умерова назначили секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Более подробно о том, что произошло в пятницу, 18 июля, - в материале РБК-Украина.
Послы стран-членов ЕС договорились о 18-м пакете санкций против России, который, в том же числе, будет включать снижение верхнего предела цен на экспорт российской нефти.
Новый пакет санкций:
Как пишет Reuters, со ссылкой на неназванных дипломатов, 18-й пакет санкций снизит ценовой предел G7 для сырой нефти до 47,6 доллара за баррель.
Рустем Умеров назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. До этого он возглавлял Министерство обороны Украины.
До назначения Умерова секретарем СНБО был Александр Литвиненко, которого президент Владимир Зеленский назначил 26 марта прошлого года. До того он возглавлял Службу внешней разведки с 23 июля 2021 года. А в период с 4 апреля 2014 года до 13 августа 2019 года, был заместителем секретаря СНБО.
Однако сегодня, 18 июля, Зеленский издал указ об увольнении Литвиненко с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
При этом другим указом президент назначил на эту должность Умерова.
Как рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, группа российских диверсантов вчера, 18 июля, пыталась зайти в Покровск Донецкой области. Но украинские воины ликвидировали врага.
"Противник продолжает задействовать тактику малых пехотных групп, но он бессилен в попытках завоевать Покровск. Сегодня в город пыталась пробиться вражеская ДРГ, но была разоблачена и уничтожена украинскими защитниками. Наш Покровск продолжает стойко держать оборону", - подчеркнул Сырский.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Они, в частности, обсуждали возможность новой встречи делегаций Украины и РФ в Стамбуле.
Подробнее о переговорах Путина и Эрдогана - читайте в материале РБК-Украина.
В украинском правительстве планируют запустить аналог департамента Илона Маска DOGE для сокращения расходов.
"Планирую запустить аналог DOGE для нескольких проектов. Нужно срочно сократить расходы и оценить эффективность. Буду искать человека, который возглавит это направление, - сообщил первый вице-премьер-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в понедельник, 21 июля, состоится онлайн-встреча в формате "Рамштайн".
По словам Шмыгаля, кроме "Рамштайна" в ближайшее время он проведет разговоры с министрами обороны стран G7.
"Рамштайн" в понедельник будет более технически-координационным", - рассказал министр обороны.
Киберкорпус Главного управления разведки (ГУР) атаковал сетевую инфраструктуру "Газпрома", который вовлечен в обеспечение вооруженной агрессии Российской Федерации (РФ) против Украины.
В результате кибератаки были нанесены серьезные убытки сетевой инфраструктуре "Газпрома", в частности уничтожен большой объем баз данных и установлено специальное программное обеспечение.
Во время операции было:
Кроме того, были уничтожены:
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