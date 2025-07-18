Экс-министр обороны Умеров получил новую должность: за что будет отвечать

Рустем Умеров назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. До этого он возглавлял Министерство обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ , подписанный президентом Владимиром Зеленским.

Перестановки в СНБО

До назначения Умерова секретарем СНБО был Александр Литвиненко, которого президент Владимир Зеленский назначил 26 марта прошлого года. До того он возглавлял Службу внешней разведки с 23 июля 2021 года. А в период с 4 апреля 2014 года до 13 августа 2019 года, был заместителем секретаря СНБО.

Литвиненко был четырнадцатым секретарем СНБО.

Однако сегодня, 18 июля, Зеленский издал указ об увольнении Литвиненко с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

При этом другим указом президент назначил на эту должность Умерова.

"Назначить Умерова Рустема Энверовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе №496/2025.

Что известно о Рустеме Умерове

Рустем Умеров родился 19 апреля 1982 года в городе Самарканд (Узбекистан - ред.) в семье крымских татар, которые были депортированы из Алушты во время советских репрессий. Он является этническим крымским татарином и исповедует ислам. Умеров женат и имеет троих детей.

Среднее образование получил в Крымской гимназии-интернате для одаренных детей, которая подчинялась Министерству образования и науки Автономной Республики Крым. Также был участником программы обмена будущих лидеров (FLEX), благодаря которой учился в США. Высшее образование получил в Национальной академии управления, где получил диплом бакалавра по экономике и степень магистра финансов.

Карьеру начал в телекоммуникационной сфере - с 2004 по 2010 год работал на руководящих должностях в компании lifecell. В этот же период Умеров занялся инвестиционной деятельностью: основал компанию ASTEM, которая работает в области инвестиций, телекоммуникаций и инфраструктуры. Также он создал благотворительный фонд ASTEM Foundation, который реализует проекты в сфере образования, культуры и поддержки молодежи.

В 2019 году Рустем Умеров был избран народным депутатом Украины IX созыва от партии "Голос". В Верховной Раде он занимал должность секретаря Комитета по вопросам прав человека, деоккупации временно оккупированных территорий, реинтеграции, а также национальных меньшинств и межнациональных отношений. Его парламентская деятельность была тесно связана с темами защиты прав человека, деоккупации Крыма и поддержки крымскотатарского народа.

Перестановки в правительстве

16 июля Верховная Рада проголосовала за отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и всего состава правительства. Накануне президент Владимир Зеленский объявил о необходимости обновления исполнительной власти и предложил кандидатуру Юлии Свириденко на должность премьер-министра. Она с 2021 года занимала должность первого вице-премьера и министра экономики.