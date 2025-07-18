Хакеры ГУР нанесли серьезный удар по "Газпрому": источники рассказали детали
Вчера, 17 июля, киберкорпус Главного управления разведки (ГУР) атаковал сетевую инфраструктуру "Газпрома", который вовлечен в обеспечение вооруженной агрессии Российской Федерации (РФ) против Украины.
Об этом рассказали источники РБК-Украина в ГУР Министерства обороны.
В результате кибератаки были нанесены серьезные убытки сетевой инфраструктуре "Газпрома", в частности уничтожен большой объем баз данных и установлено специальное программное обеспечение.
Во время операции было:
- отключен доступ к информационной системе "Газпрома" около 20 тысяч системных администраторов;
- установлено программное обеспечение на серверы компании, которые будут продолжать уничтожать данные "Газпрома".
Фото: хакеры ГУР нанесли серьезный удар по "Газпрому" (источники РБК-Украина)
Кроме того, были уничтожены:
- резервные копии данных информационной системы "Газпрома";
- базы данных около 390 дочерних компаний "Газпрома" и его филиалов в том числе "Газпром Тепло Энерго", "Газпром Обл Энерго", "Газпром Энергосбыт" и сотни других;
- данные кластеров серверов 1С (10 серверов чрезвычайно высокой мощности) вместе со всеми файлами (договоры, приказы, распоряжения) "Газпрома" и дочерних компаний;
- данные вспомогательных систем (защиты данных, контроля над серверами, администрирования и многое другое);
- базы данных систем аналитики трубопроводов, клапанов, датчиков, насосов и прочего. Удалены серверы с аналитикой работы систем SCADA ответственных за управление технической инфраструктурой;
- операционные системы на доступных серверах и повреждены BIOS (серверы не включаются и требуют физического вмешательства для восстановления работы).
Кибератаки против России
С началом полномасштабной войны против Украины Россия сама стала мишенью многочисленных кибератак. Хактивисты, международные группировки и отдельные специалисты регулярно атаковали правительственные сайты, медиа, финансовые учреждения и энергетическую инфраструктуру России, выводя их из строя или сливая чувствительную информацию.
В частности против страны-террориста регулярно проводят кибератаки хакеры украинской разведки. Недавно они атаковали компанию "Гаскар Интеграция", которая является одним из крупнейших поставщиков дронов для российской армии.
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