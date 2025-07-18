Хакеры ГУР нанесли серьезный удар по "Газпрому": источники рассказали детали

Вчера, 17 июля, киберкорпус Главного управления разведки (ГУР) атаковал сетевую инфраструктуру "Газпрома", который вовлечен в обеспечение вооруженной агрессии Российской Федерации (РФ) против Украины.

Об этом рассказали источники РБК-Украина в ГУР Министерства обороны.

Кроме того, были уничтожены:

Во время операции было:

В результате кибератаки были нанесены серьезные убытки сетевой инфраструктуре "Газпрома", в частности уничтожен большой объем баз данных и установлено специальное программное обеспечение.

Кибератаки против России

С началом полномасштабной войны против Украины Россия сама стала мишенью многочисленных кибератак. Хактивисты, международные группировки и отдельные специалисты регулярно атаковали правительственные сайты, медиа, финансовые учреждения и энергетическую инфраструктуру России, выводя их из строя или сливая чувствительную информацию.

В частности против страны-террориста регулярно проводят кибератаки хакеры украинской разведки. Недавно они атаковали компанию "Гаскар Интеграция", которая является одним из крупнейших поставщиков дронов для российской армии.

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