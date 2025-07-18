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Федоров анонсировал запуск аналога DOGE в правительстве Украины

Пятница 18 июля 2025 17:34
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Федоров анонсировал запуск аналога DOGE в правительстве Украины Фото: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В украинском правительстве планируют запустить аналог департамента Илона Маска DOGE для сокращения расходов.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в соцсети Threads.

"Планирую запустить аналог DOGE для нескольких проектов. Нужно срочно сократить расходы и оценить эффективность. Буду искать человека, который возглавит это направление, - написал Федоров.

Что такое DOGE

DOGE - это название американского департамента, который занимается сокращением бюджетных расходов и в первые месяцы президентства Дональда Трампа управлялся миллиардером Илоном Маском.

Несмотря на свое название, DOGE не является департаментом правительства США на уровне Кабинета министров. Это - временная правительственная организация, действующая по контракту и созданная исполнительным указом президента. Она должна завершить работу 4 июля 2026 года.

С момента своего создания DOGE стала объектом значительных споров. Критики, включая представителей Демократической партии, обвиняют организацию в превышении полномочий, называя ее действия "захватом", "замораживанием" или даже "переворотом".

Юристы отмечают возможные нарушения федерального законодательства, особенно в части доступа к личной и конфиденциальной информации. Практика DOGE по "ликвидации" агентств и перераспределению средств, утвержденных Конгрессом, была раскритикована как неконституционная, поскольку, по мнению экспертов, нарушает статью I Конституции США и может привести к "конституционному кризису".

В ответ Белый дом и представители Республиканской партии защищают DOGE и ее руководство, утверждая, что организация действует в полном соответствии с федеральным законодательством. Они подчеркивают, что усилия DOGE необходимы для модернизации федерального правительства и обеспечения эффективного использования средств налогоплательщиков.

Маск ушел из администрации Трампа

Напомним, в мае Илон Маск покинул DOGE. Он сообщил, что его работа в качестве специального государственного служащего "подходит к концу".

"Поскольку мой запланированный срок в качестве специального государственного служащего подходит к концу, я бы хотел поблагодарить президента США Дональда Трампа за возможность сократить болезненные расходы. Миссия DOGE со временем будет только укрепляться, поскольку она станет образом жизни всего правительства", - заявил Маск.

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