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Эрдоган вновь заговорил с Путиным о переговорах с Украиной: что известно

Стамбул, Пятница 18 июля 2025 18:56
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Эрдоган вновь заговорил с Путиным о переговорах с Украиной: что известно Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Они, в частности, обсуждали возможность новой встречи делегаций Украины и РФ в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию турецкого лидера в соцсети X и на Кремль в Telegram.

Эрдоган и Путин обсудили вопросы двусторонних отношений между Турцией и Россией, а также региональные и глобальные проблемы.

В частности, турецкий лидер назвал столкновения в сирийском регионе Сувейда угрозой для всего региона. Также он подчеркнул важность того, чтобы Израиль "не нарушал суверенитет Сирии".

Эрдоган заверил, что Турция хочет обеспечить стабильность и безопасность в Сирии, а также быстро восстановить страну.

"Эрдоган подчеркнул важность начала третьего раунда переговоров между Россией и Украиной и сообщил, что Турция готова и дальше принимать у себя встречи в Стамбуле, когда стороны определят подходящие даты", - уточнили в канцелярии президента Турции.

Стоит заметить, что Эрдоган уже не впервые поднимает тему переговоров с Украиной во время звонков с Путиным. В частности, в мае он заверял, что "открылось окно возможностей" для достижения мира.

Версия Кремля

В свою очередь в Кремле сообщили, что Путин якобы обеспокоен событиями в Сирии и он "подчеркнул важность скорейшей стабилизации обстановки через диалог".

Также диктатор цинично заявил о "необходимости уважать суверенитет и территориальную целостность" Сирии.

Во время обсуждения войны РФ против Украины Путин заявил о якобы настрое на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта. Диктатор поблагодарил Эрдогана за готовность принять переговоры в Стамбуле.

Переговоры Украины и РФ

Напомним, Украина и Россия в этом году провели уже два раунда переговоров в Стамбуле.

Главный результат такого диалога - большие обмены пленными между воюющими странами. При этом никаких конкретных решений, которые вели бы к миру, принято не было. В частности, Россия, как и раньше, отказывается прекращать огонь без ультимативных условий.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 июня рассказал, что россияне используют такие переговоры для отсрочки санкций.

При этом источник РБК-Украина во власти 19 июня отметил, что содержания для третьей встречи с россиянами в Стамбуле пока нет.

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