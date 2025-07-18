Российские диверсанты пытались прорваться в Покровск, но их уничтожили, - Сырский
Группа российских диверсантов сегодня, 18 июля, пыталась зайти в Покровск Донецкой области. Но украинские воины ликвидировали врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram.
Генерал рассказал, что доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому об оперативной ситуации на фронте. Главное внимание было уделено Покровскому и Новопавловскому направлениям. Там украинские защитники мужественно сдерживают врага.
"Противник продолжает задействовать тактику малых пехотных групп, но он бессилен в попытках завоевать Покровск. Сегодня в город пыталась пробиться вражеская ДРГ, но была разоблачена и уничтожена украинскими защитниками. Наш Покровск продолжает стойко держать оборону", - подчеркнул Сырский.
Также он вместе с министром обороны Денисом Шмыгалем доложил о запросах украинских воинов на поставку вооружения, в том числе для дальнобойных ударов по территории врага.
Новая тактика россиян
Напомним, ранее капитан Артем Шолудько, офицер бригады "Спартан", рассказал, что россияне изменили свою тактику на Покровском направлении.
По его словам, сейчас враг часто применяет малые пехотные группы при поддержке мототехники и автотранспорта.
При этом враг стал реже применять бронетехнику.
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