ЄС ухвалив нові санкції проти Росії, а Умєров став секретарем РНБО: новини за 18 липня

Посли країн-членів ЄС домовилися про 18-й пакет санкцій проти Росії. Тим часом Рустема Умєрова призначили секретарем Ради національної безпеки та оборони України.
Більш детально про те, що сталося у п'ятницю, 18 липня, - у матеріалі РБК-Україна.
Посли країн-членів ЄС домовилися про 18-й пакет санкцій проти Росії, який, у тому ж числі, включатиме зниження верхньої межі цін на експорт російської нафти.
Новий пакет санкцій:
Як пише Reuters, з посиланням на неназваних дипломатів, 18-й пакет санкцій знизить цінову межу G7 для сирої нафти до 47,6 долара за барель.
Рустема Умєрова призначено секретарем Ради національної безпеки та оборони України. До цього він очолював Міністерство оборони України.
До призначення Умєрова секретарем РНБО був Олександр Литвиненко, якого президент Володимир Зеленський призначив 26 березня минулого року. До того він очолював Службу зовнішньої розвідки з 23 липня 2021 року. А в період з 4 квітня 2014 року до 13 серпня 2019 року, був заступником секретаря РНБО.
Проте сьогодні, 18 липня, Зеленський видав указ про звільнення Литвиненка з посади Секретаря Ради національної безпеки та оборони України.
При цьому іншим указом президент призначив на цю посаду Умєрова.
Як розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, група російських диверсантів вчора, 18 липня, намагалася зайти в Покровськ Донецької області. Але українські воїни ліквідували ворога.
"Противник продовжує задіювати тактику малих піхотних груп, але він безсилий у спробах завоювати Покровськ. Сьогодні до міста намагалася пробитися ворожа ДРГ, але була викрита та знищена українськими захисниками. Наш Покровськ продовжує стійко тримати оборону", - наголосив Сирський.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган поговорив телефоном із російським диктатором Володимиром Путіним. Вони, зокрема, обговорювали можливість нової зустрічі делегацій України та РФ у Стамбулі.
Детальніше про переговори Путіна та Ердогана - читайте у матеріалі РБК-Україна.
В українському уряду планують запустити аналог департаменту Ілона Маска DOGE для скорочення витрат.
"Планую запустити аналог DOGE для кількох проєктів. Потрібно терміново скоротити видатки та оцінити ефективність. Буду шукати людину, яка очолить цей напрямок, - повідомив перший віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
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За словами Шмигаля, окрім "Рамштайну" найближчим часом він проведе розмови з міністрами оборони країн G7.
"Рамштайн" в понеділок буде більш технічно-координаційним", - розповів міністр оборони.
Кіберкорпус Головного управління розвідки (ГУР) атакував мережеву інфраструктуру "Газпрому", який залучений до забезпечення збройної агресії Російської Федерації (РФ) проти України.
Внаслідок кібератаки були завдані серйозні збитки мережевій інфраструктурі "Газпрому", зокрема знищено великий обсяг баз даних та встановлено спеціальне програмне забезпечення.
Під час операції було:
Крім того, було знищено:
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