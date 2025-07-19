ЄС ухвалив нові санкції проти Росії, а Умєров став секретарем РНБО: новини за 18 липня

Посли ЄС домовились про нові санкції проти Росії

Посли країн-членів ЄС домовилися про 18-й пакет санкцій проти Росії, який, у тому ж числі, включатиме зниження верхньої межі цін на експорт російської нафти.

Новий пакет санкцій:

спрямований проти ще 105 кораблів "тіньового флоту" та їхніх посібників;

обмежить доступ російських банків до фінансування;

заборонить експлуатацію трубопроводів "Північного потоку";

встановить нижчу межу цін на нафту;

посилить тиск на військову промисловість Росії та китайські банки;

блокуватиме експорт технологій, які використовуються в безпілотних літальних апаратах (БпЛА);

включатиме обмеження проти найбільшого нафтопереробного заводу "Роснефть" в Індії та тих, хто причетний до пропаганди серед українських дітей.

Як пише Reuters, з посиланням на неназваних дипломатів, 18-й пакет санкцій знизить цінову межу G7 для сирої нафти до 47,6 долара за барель.

Ексміністр оборони Умєров отримав нову посаду

Рустема Умєрова призначено секретарем Ради національної безпеки та оборони України. До цього він очолював Міністерство оборони України.

До призначення Умєрова секретарем РНБО був Олександр Литвиненко, якого президент Володимир Зеленський призначив 26 березня минулого року. До того він очолював Службу зовнішньої розвідки з 23 липня 2021 року. А в період з 4 квітня 2014 року до 13 серпня 2019 року, був заступником секретаря РНБО.

Проте сьогодні, 18 липня, Зеленський видав указ про звільнення Литвиненка з посади Секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

При цьому іншим указом президент призначив на цю посаду Умєрова.

Російські диверсанти намагалися прорватися в Покровськ, але їх знищили

Як розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, група російських диверсантів вчора, 18 липня, намагалася зайти в Покровськ Донецької області. Але українські воїни ліквідували ворога.

"Противник продовжує задіювати тактику малих піхотних груп, але він безсилий у спробах завоювати Покровськ. Сьогодні до міста намагалася пробитися ворожа ДРГ, але була викрита та знищена українськими захисниками. Наш Покровськ продовжує стійко тримати оборону", - наголосив Сирський.

Ердоган знову заговорив із Путіним про переговори з Україною

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган поговорив телефоном із російським диктатором Володимиром Путіним. Вони, зокрема, обговорювали можливість нової зустрічі делегацій України та РФ у Стамбулі.

Детальніше про переговори Путіна та Ердогана - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Федоров анонсував запуск аналога DOGE в уряді України

В українському уряду планують запустити аналог департаменту Ілона Маска DOGE для скорочення витрат.

"Планую запустити аналог DOGE для кількох проєктів. Потрібно терміново скоротити видатки та оцінити ефективність. Буду шукати людину, яка очолить цей напрямок, - повідомив перший віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Шмигаль озвучив дату нового "Рамштайну"

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що у понеділок, 21 липня, відбудеться онлайн-зустріч у форматі "Рамштайн".

За словами Шмигаля, окрім "Рамштайну" найближчим часом він проведе розмови з міністрами оборони країн G7.

"Рамштайн" в понеділок буде більш технічно-координаційним", - розповів міністр оборони.

Хакери ГУР завдали серйозного удару по "Газпрому"

Кіберкорпус Головного управління розвідки (ГУР) атакував мережеву інфраструктуру "Газпрому", який залучений до забезпечення збройної агресії Російської Федерації (РФ) проти України.

Внаслідок кібератаки були завдані серйозні збитки мережевій інфраструктурі "Газпрому", зокрема знищено великий обсяг баз даних та встановлено спеціальне програмне забезпечення.

Під час операції було:

відключено доступ до інформаційної системи "Газпрому" близько 20 тисяч системних адміністраторів;

встановлено програмне забезпечення на сервери компанії, які продовжуватимуть знищувати дані "Газпрому".

Крім того, було знищено: