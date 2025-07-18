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Один из самых жестких пакетов. Послы ЕС договорились о новых санкциях против России

Пятница 18 июля 2025 09:55
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Один из самых жестких пакетов. Послы ЕС договорились о новых санкциях против России Фото: Кая Каллас, высокий представитель Европейского союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Послы стран-членов Европейского союза (ЕС) договорились о 18-м пакете санкций против Российской Федерации (РФ), который, в том числе, будет включать снижение верхнего предела цен на экспорт российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт высокого представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Каи Каллас.

"ЕС только что утвердил один из самых жестких на сегодня пакетов санкций против России", - заявила Каллас.

По словам Каллас, новый пакет ограничений:

  • направлен против еще 105 кораблей "теневого флота" и их пособников;
  • ограничит доступ российских банков к финансированию;
  • запретит эксплуатацию трубопроводов "Северного потока";
  • установит нижний предел цен на нефть;
  • усилит давление на военную промышленность России и китайские банки;
  • блокировать экспорт технологий, используемых в беспилотных летательных аппаратах (БпЛА);
  • будет включать ограничения против крупнейшего нефтеперерабатывающего завода "Роснефть" в Индии и тех, кто причастен к пропаганде среди украинских детей.

Как пишет Reuters, со ссылкой на неназванных дипломатов, 18-й пакет санкций снизит ценовой предел G7 для сырой нефти до 47,6 доллара за баррель.

18-й пакет санкций против России

Санкции против России во время полномасштабной войны стали одним из главных инструментов международного давления. Их цель - ограничить экономические возможности врага, в частности в энергетическом секторе, и повлиять на его финансовую стабильность. Кроме того, санкции часто направлены на отдельные предприятия и лиц, которые поддерживают военные действия или прямо вовлечены в это.

18-й пакет санкций Европейская комиссия (ЕК) представила еще 10 июня, но Венгрия и Словакия отказались поддержать его из-за нежелания терять возможность закупать дешевые российские нефть и газ. Долгое время послы ЕС из-за этого не могли достичь согласия относительно новых ограничений.

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