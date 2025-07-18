Один из самых жестких пакетов. Послы ЕС договорились о новых санкциях против России

Фото: Кая Каллас, высокий представитель Европейского союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности (Getty Images)

Послы стран-членов Европейского союза (ЕС) договорились о 18-м пакете санкций против Российской Федерации (РФ), который, в том числе, будет включать снижение верхнего предела цен на экспорт российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт высокого представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Каи Каллас.

"ЕС только что утвердил один из самых жестких на сегодня пакетов санкций против России", - заявила Каллас. По словам Каллас, новый пакет ограничений: направлен против еще 105 кораблей "теневого флота" и их пособников;

ограничит доступ российских банков к финансированию;

запретит эксплуатацию трубопроводов "Северного потока";

установит нижний предел цен на нефть;

усилит давление на военную промышленность России и китайские банки;

блокировать экспорт технологий, используемых в беспилотных летательных аппаратах (БпЛА);

будет включать ограничения против крупнейшего нефтеперерабатывающего завода "Роснефть" в Индии и тех, кто причастен к пропаганде среди украинских детей. Как пишет Reuters, со ссылкой на неназванных дипломатов, 18-й пакет санкций снизит ценовой предел G7 для сырой нефти до 47,6 доллара за баррель.