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Шмыгаль озвучил дату нового "Рамштайна"

Пятница 18 июля 2025 16:52
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Шмыгаль озвучил дату нового "Рамштайна" Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (facebook.com KabminUA )
Автор: Наталья Кава, Милан Лелич

Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что в понедельник, 21 июля, состоится онлайн-встреча в формате "Рамштайн".

Как сообщает РБК-Украина, об этом он сказал во время общения с журналистами 18 июля.

По словам Шмыгаля, кроме "Рамштайна" в ближайшее время он проведет разговоры с министрами обороны стран G7.

"Рамштайн" в понедельник будет более технически-координационным", - рассказал министр обороны.

Что такое "Рамштайн"

Контактная группа по оборонной поддержке Украины, известная как "формат Рамштайн", объединяет более 50 государств, которые координируют усилия для помощи Украине в противодействии российской агрессии.

Инициированная США группа впервые собралась 26 апреля 2022 года на авиабазе "Рамштайн" в Германии - отсюда и происходит название формата.

В рамках этой платформы был принят ряд решений о передаче Украине современного западного вооружения. Благодаря "Рамштайну" Вооруженные силы Украины получили, в частности, реактивные системы HIMARS, зенитные комплексы Patriot, танки Leopard 2 и Abrams, а также другую военную технику.

Предыдущее заседание состоялось состоялось 4 июня, тогда впервые за все время существования Контактной группы там не было представителя США. При этом министр обороны США Пит Гегсет, который пропустил заседание, вынужден был оправдываться перед СМИ.

Назначение Шмыгаля

Стоит напомнить, что Верховная Верхова назначила экс-премьер-министра Шмыгаля министром обороны по представлению президента Зеленского 17 июля.

Тогда же Шмыгаль назвал три ключевых направления, по которым он планирует работать на новой должности: это люди, вооружение и система работы Министерства обороны.

Сегодня президент Владимир Зеленский провел совещание со Шмыгалем и поручил срочно заключить все соответствующие контракты по дронам, которые нужны нашим Силам обороны Украины.

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Денис Шмыгаль Война в Украине Встреча Рамштайн
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