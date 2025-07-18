Шмыгаль озвучил дату нового "Рамштайна"

Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что в понедельник, 21 июля, состоится онлайн-встреча в формате "Рамштайн".

Как сообщает РБК-Украина , об этом он сказал во время общения с журналистами 18 июля.

По словам Шмыгаля, кроме "Рамштайна" в ближайшее время он проведет разговоры с министрами обороны стран G7.

"Рамштайн" в понедельник будет более технически-координационным", - рассказал министр обороны.

Что такое "Рамштайн"

Контактная группа по оборонной поддержке Украины, известная как "формат Рамштайн", объединяет более 50 государств, которые координируют усилия для помощи Украине в противодействии российской агрессии.

Инициированная США группа впервые собралась 26 апреля 2022 года на авиабазе "Рамштайн" в Германии - отсюда и происходит название формата.

В рамках этой платформы был принят ряд решений о передаче Украине современного западного вооружения. Благодаря "Рамштайну" Вооруженные силы Украины получили, в частности, реактивные системы HIMARS, зенитные комплексы Patriot, танки Leopard 2 и Abrams, а также другую военную технику.

Предыдущее заседание состоялось состоялось 4 июня, тогда впервые за все время существования Контактной группы там не было представителя США. При этом министр обороны США Пит Гегсет, который пропустил заседание, вынужден был оправдываться перед СМИ.