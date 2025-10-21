ЕС прекратит импорт газа из РФ, а Трамп сделал новое заявление о войне: новости за 20 октября

Если меня пригласят в Будапешт - мы согласимся: Зеленский о возможном саммите с участием Трампа и Путина

"Если меня пригласят в Будапешт, если это будет приглашение в формате, когда мы встречаемся втроем, или, как это называется, shuttle diplomacy, президент Трамп встречается с Путиным и президент Трамп встречается со мной, то в том или ином формате, мы согласимся", - пояснил президент Украины.

Он не исключил, что встреча в Будапеште пойдет по плохому сценарию, но заметил, что "никто не выйдет победителем. Мы не дадим победу "русским".

Воздушные силы впервые сообщили о пусках врагом КАБ с Харьковщины на Полтавщину

При этом в целом пуск КАБ в сторону Полтавщины является не первым. Ранее враг пытался атаковать регион этим оружием с Сумщины. Так, в ноябре прошлого года Сумская ОВА сообщала, что враг нанес удар КАБами по населенному пункту Хухра, который находится недалеко от админграницы Полтавской области. Расстояние от сумской Хухры до полтавского Михайлова - 8 км, а до Котельвы - 17 км.

Зеленский договорился о встрече с Макроном

Президент Украины сообщил, что обсудил с французским коллегой Эмманюэлем Макроном "все актуальные аспекты дипломатии и недавние наши контакты с партнерами".

"Сейчас правильный момент, чтобы подтолкнуть ситуацию к окончанию войны, и главное - полностью воспользоваться всеми возможностями и правильно давить на Россию. Давление на того, кто начал войну, - это ключ к развязке...Благодарен за поддержку. Договорились встретиться в ближайшее время", - написал Зеленский.

В ВСУ обнаружили фейковую страницу командующего ТрО: как не попасться на мошенничество

Командование Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины официально сообщило об обнаружении фейкового аккаунта, который выдает себя за аккаунт Командующего Сил ТрО ВС Украины, генерал-майора Игоря Плахуты.

"Предостерегаем: генерал-майор Игорь Плахута не имеет ни одного аккаунта в социальных сетях!" - отметили в Командовании.

Страны ЕС договорились прекратить импорт российского газа до конца 2027 года

Большинство государств-членов Европейского Союза в понедельник одобрили запрет на импорт российского природного газа в страны блока с конца 2027 года во время встречи министров энергетики в Люксембурге, передает AFP.

Эта мера, которая теперь должна быть утверждена Европейским парламентом, была предложена в мае Европейской комиссией.

Несмотря на стабилизацию системы, риск возвращения почасовых отключений света сохраняется, - "Укрэнерго"

Как отметил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко, ситуация в энергосистеме постепенно стабилизируется. Сейчас аварийных отключений по Украине нет, однако для промышленных предприятий остаются ограничения мощности.

"Риск возврата есть постоянно, потому что война не закончилась. Но энергетики делают все возможное, чтобы таких графиков не было", - сказал Зайченко.

Трамп сделал новое заявление о возможности победы Украины в войне

Президент США Дональд Трамп не думает, что Украина одержит победу в войне с Россией, но и не исключает такой возможности.

"Они (украинцы - ред.) все еще могут выиграть. Я не думаю, что они выиграют, но они все еще могут выиграть. Я никогда не говорил, что они выиграют. Я сказал, что они могут выиграть. Все может произойти", - отметил Трамп.

По его словам, война "очень странная вещь" - происходит "очень много плохих и хороших событий".

Главе Одесского облсовета и его жене-нардепу объявили подозрение в недекларировании имущества на сумму более 8 млн гривен

Как сообщили РБК-Украина источники, речь идет о главе Одесского облсовета Григории Диденко и его жене Юлии Диденко, которая является народным депутатом.

По данным НАБУ, что председатель облсовета и его жена-нардеп в 2021-2024 годах приобрели имущества почти на 5 млн грн без подтвержденных источников дохода. Среди активов - взносы за апартаменты и два автомобиля Audi SQ8 (2021 и 2024 годов выпуска).

Кроме того, по материалам НАБУ, прокурор САП подал иск о признании необоснованными активов супругов на сумму почти 5 млн грн для их взыскания в пользу государства.