ЄС припинить імпорт газу з РФ, а Трамп зробив нову заяву про війну: новини за 20 жовтня

Якщо мене запросять до Будапешта - ми погодимося: Зеленський про можливий саміт за участі Трампа і Путіна

"Якщо мене запросять до Будапешта, якщо це буде запрошення у форматі, коли ми зустрічаємося втрьох, або, як це називається, shuttle diplomacy, президент Трамп зустрічається з Путіним і президент Трамп зустрічається зі мною, то в тому чи іншому форматі, ми погодимося", - пояснив президент України.

Він не виключив, що зустріч у Будапешті піде за поганим сценарієм, але зауважив, що "ніхто не вийде переможцем. Ми не дамо перемогу "рускім".

Повітряні сили вперше повідомили про пуски ворогом КАБ з Харківщини на Полтавщину

При цьому загалом пуск КАБ в бік Полтавщини є не першим. Раніше ворог намагався атакувати регіон цією зброєю з Сумщини. Так, в листопаді минулого року Сумська ОВА повідомляла, що ворог завдав удару КАБами по населеному пункту Хухра, який знаходиться неподалік адмінмежі Полтавської області. Відстань від сумської Хухри до полтавського Михайлового - 8 км, а до Котельви - 17 км.

Зеленський домовився про зустріч з Макроном

Президент України повідомив, що обговорив із французьким колегою Емманюелем Макроном "усі актуальні аспекти дипломатії та нещодавні наші контакти з партнерами".

"Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни, і головне - повністю скористатися всіма можливостями й правильно тиснути на Росію. Тиск на того, хто почав війну, - це ключ до розвʼязки...Вдячний за підтримку. Домовилися зустрітись найближчим часом", - написав Зеленський.

У ЗСУ виявили фейкову сторінку командувача ТрО: як не потрапити на шахрайство

Командування Сил територіальної оборони Збройних Сил України офіційно повідомило про виявлення фейкового акаунту, який видає себе за акаунт Командувача Сил ТрО ЗС України, генерал-майора Ігоря Плахути.

"Застерігаємо: генерал-майор Ігор Плахута не має жодного акаунту в соціальних мережах!" - зауважили в Командуванні.

Країни ЄС домовилися припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року

Більшість держав-членів Європейського Союзу в понеділок схвалили заборону на імпорт російського природного газу до країн блоку з кінця 2027 року під час зустрічі міністрів енергетики в Люксембурзі, передає AFP.

Цей захід, який тепер має бути затверджений Європейським парламентом, був запропонований у травні Європейською комісією.

Попри стабілізацію системи, ризик повернення погодинних відключень світла зберігається, - "Укренерго"

Як зазначив глава "Укренерго" Віталій Зайченко, ситуація в енергосистемі поступово стабілізується. Наразі аварійних відключень по Україні немає, проте для промислових підприємств залишаються обмеження потужності.

"Ризик повернення є постійно, тому що війна не закінчилася. Але енергетики роблять усе можливе, щоб таких графіків не було", - сказав Зайченко.

Трамп зробив нову заяву про можливість перемоги України у війні

Президент США Дональд Трамп не думає, що Україна здобуде перемогу у війні з Росією, але й не виключає такої можливості.

"Вони (українці - ред.) все ще можуть виграти. Я не думаю, що вони виграють, але вони все ще можуть виграти. Я ніколи не говорив, що вони виграють. Я сказав, що вони можуть виграти. Усе може статися", - зазначив Трамп.

За його словами, війна "дуже дивна річ" - відбувається "дуже багато поганих і хороших подій".

Голові Одеської облради та його жінці-нардепці оголосили підозру в недекларуванні майна на суму понад 8 млн гривень

Як повідомили РБК-Україна джерела, мова йде про голову Одеської облради Григорія Діденко та його дружину Юлію Діденко, яка є народним депутатом.

За даними НАБУ, що голова облради та його дружина-нардепка у 2021-2024 роках придбали майна майже на 5 млн грн без підтверджених джерел доходу. Серед активів - внески за апартаменти та два автомобілі Audi SQ8 (2021 і 2024 років випуску).

Крім того, за матеріалами НАБУ, прокурор САП подав позов про визнання необґрунтованими активів подружжя на суму майже 5 млн грн для їх стягнення на користь держави.