Россия запустила КАБ в направлении Полтавщины

Украина, Понедельник 20 октября 2025 12:26
Россия запустила КАБ в направлении Полтавщины Иллюстративное фото: Россия запустила КАБ в направлении Полтавщины (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия днем понедельника, 20 октября, запустила управляемую авиационную бомбу в направлении Полтавской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

"КАБ с Харьковщины на Полтавщину", - сообщили Воздушные силы около 11:45 понедельника.

Перед этим восточные регионы предупреждали об угрозе пусков управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Донецкой и Харьковской областях.

Стоит заметить, что от ближайшей вдмин границы Полтавы до линии боевого столкновения около 220 километров, а от Полтавы до границы с Российской Федерацией - более 100 километров.
Также в ноябре прошлого года Сумская ОВА сообщала, что враг нанес удар КАБами по населенному пункту Хухра, который находится недалеко от админграницы Полтавской области. Расстояние от сумской Хухры до полтавского Михайлова - 8 км, а до Котельвы - 17 км.

Мог ли КАБ долететь до Полтавщины?

В последнее время российская армия значительно усовершенствовала свои управляемые авиабомбы. В частности, они теперь могут преодолевать большее расстояние. На днях российские оккупанты впервые ударили по Лозовой, что на Харьковщине.

Тогда власти сообщили, что удар был управляемой авиационной бомбой новой модификации - УМПБ-5Р (реактивного типа), которая преодолела расстояние ориентировочно 130 км. Стоит заметить, что от Лозовой до линии боевого соприкосновения более 100 км.
Также россияне в начале октября запустили КАБ по Днепру, тогда Воздушные силы предупреждали, что вражеская тактическая авиация запустила управляемые авиабомбы на границе Днепропетровской и Запорожской областей.

