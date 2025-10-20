ua en ru
В ВСУ обнаружили фейковую страницу командующего ТрО: как не попасть на мошенничество

Украина, Понедельник 20 октября 2025 12:59
В ВСУ обнаружили фейковую страницу командующего ТрО: как не попасть на мошенничество Иллюстративное фото: в ВСУ обнаружили фейковую страницу командующего ТрО (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Командование Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины выявило фейковый аккаунт, который выдает себя за Командующего Сил ТрО, генерал-майора Игоря Плахуты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы территориальной обороны ВСУ в Facebook.

Военные предостерегают: генерал-майор Плахута не имеет никакого аккаунта в социальных сетях, а фейковая страница не имеет никакого отношения к Командующему или Командованию Сил ТрО.

По данным Сил ТрО, страница вероятно создана для дезинформации, мошенничества под предлогом "помощи армии", сбора персональных данных и создания информационной путаницы.

Все официальные заявления, комментарии и сообщения от имени Командующего Сил ТрО ВС Украины публикуются исключительно через официальные источники:

Сайт Сил ТрО: https://tro.mil.gov.ua/

Страницы Командования Сил ТрО ВС Украины в соцсетях: https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces

https://www.instagram.com/territorial_defense_forces/

https://x.com/tdf_ua

Командование Сил ТрО призывает внимательно относиться к информационной безопасности, не распространять информацию из подозрительных источников и сообщать о фейковых аккаунтах администрации соцсетей и правоохранительные органы.

"Проверяйте информацию перед тем, как делиться ею. Безопасность информационного пространства - это наша общая ответственность", - отметили в отделе коммуникаций Сил ТрО.

Напомним, ранее МВД предупреждало, что в сети можно встретить опасные объявления об аренде жилья онлайн. Мошенники создают фейковые страницы с привлекательными фото, предлагают "выгодную цену" и настаивают на предоплате. Однако после получения средств - исчезают.

Война в Украине Мошенники
