Главная » Жизнь » Общество

Глава Одесского облсовета с женой-нардепом погорел на сокрытии доходов (видео)

Украина, Понедельник 20 октября 2025 17:04
Глава Одесского облсовета с женой-нардепом погорел на сокрытии доходов (видео) Фото: Григорий Діденко (oblrada od gov ua)
Автор: Юлия Акимова, Маловичко Юлия

Главе областного совета и его жене, народному депутату Украины IX созыва, объявили о подозрении в декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По информации источников РБК-Украина, речь идет о главе Одесского облсовета Григории Диденко и его жене, нардепке Юлии Диденко.

По данным следствия, чиновник и нардеп в своих ежегодных имущественных декларациях за 2021-2023 гг. не указали в декларации имущества на сумму более 8 млн гривен.

Более того, следствие поставило под сомнение активы супругов на сумму почти 5 млн гривен.

Правоохранители установили, что Диденко и его жена-нардеп в 2021-2024 годах приобрели имущества почти на 5 млн грн без подтвержденных источников дохода. Среди активов - взносы за апартаменты и два автомобиля Audi SQ8 (2021 и 2024 годов выпуска).

В связи с этим прокуроры будут настаивать на взыскании сомнительных активов в пользу государства.

Действия подозреваемых квалифицированы согласно статье уголовного кодекса, которая предусматривает декларирование недостоверной информации. Следствие продолжается.

Отметим, что 47-летний Григорий Диденко возглавил Одесский облсовет в 2020 году. Он также руководит региональной организацией партии "Слуга народа".

В декабре 2022 Диденко получил от президента Владимира Зеленского орден "За заслуги" III степени.

Напомним, еще в 2020 году президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об ответственности за ложь в электронных декларациях.

РБК-Украина также писало о замдиректора "Украеоруха" Сергее Гомболевском, который не внес в декларацию квартиры жены на 17 млн гривен.

Одесса Декларации о доходах НАБУ САП Коррупция
