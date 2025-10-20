Глава Одесского облсовета с женой-нардепом погорел на сокрытии доходов (видео)

Главе областного совета и его жене, народному депутату Украины IX созыва, объявили о подозрении в декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По информации источников РБК-Украина, речь идет о главе Одесского облсовета Григории Диденко и его жене, нардепке Юлии Диденко.

По данным следствия, чиновник и нардеп в своих ежегодных имущественных декларациях за 2021-2023 гг. не указали в декларации имущества на сумму более 8 млн гривен.

Более того, следствие поставило под сомнение активы супругов на сумму почти 5 млн гривен.

Правоохранители установили, что Диденко и его жена-нардеп в 2021-2024 годах приобрели имущества почти на 5 млн грн без подтвержденных источников дохода. Среди активов - взносы за апартаменты и два автомобиля Audi SQ8 (2021 и 2024 годов выпуска).

В связи с этим прокуроры будут настаивать на взыскании сомнительных активов в пользу государства.

Действия подозреваемых квалифицированы согласно статье уголовного кодекса, которая предусматривает декларирование недостоверной информации. Следствие продолжается.