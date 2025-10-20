ua en ru
Зеленский договорился о встрече с Макроном

Понедельник 20 октября 2025 11:48
Зеленский договорился о встрече с Макроном Фото: Фото: Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и договорился о встрече в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Зеленского в Telegram.

Зеленский отметил, что сейчас именно "правильный момент, чтобы подтолкнуть ситуацию к окончанию войны" и максимально воспользоваться имеющимися возможностями для давления на Россию.

По его словам, давление на страну-агрессора является ключом к развязке конфликта.

"Обсудили с Эмманюэлем все актуальные аспекты дипломатии и недавние наши контакты с партнерами. Благодарен за поддержку. Договорились встретиться в ближайшее время", - сообщил президент.

Встреча в Белом доме 17 октября

17 октября 2025 года президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Во время встречи Зеленский отметил необходимость предоставления Украине дальнобойных ракет "Томагавк", что позволило бы эффективнее противостоять российским ударам.

Однако Трамп выразил обеспокоенность относительно эскалации конфликта и подчеркнул, что предоставление таких вооружений может привести к непредсказуемым последствиям.

Зеленский также предложил обмен: Украина готова предоставить США свои передовые беспилотники в обмен на ракеты "Томагавк". Однако Трамп не дал четкого ответа на это предложение.

Зеленский также сообщил, что после разговора с президентом США Киев обсуждал этот вопрос с европейскими лидерами, и некоторые из них планируют обращаться к американской администрации от своего имени.

