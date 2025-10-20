Трамп сделал новое заявление о возможности победы Украины в войне

Президент США Дональд Трамп не думает, что Украина одержит победу в войне с Россией, но и не исключает такой возможности.

"Они (украинцы - ред.) все еще могут выиграть. Я не думаю, что они выиграют, но они все еще могут выиграть. Я никогда не говорил, что они выиграют. Я сказал, что они могут выиграть. Все может случиться", - отметил Трамп.

По его словам, война "очень странная вещь" - происходит "очень много плохих и хороших событий".

"Если посмотреть на Ближний Восток, я бы сказал, что до того, как мы нанесли Ирану такой сильный удар, мы никогда бы не смогли заключить эту сделку, потому что над Ближним Востоком нависла бы тень, когда мы лишили их ядерного потенциала, что было одной из величайших военных операций всех времен", - считает американский лидер.