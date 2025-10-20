Зеленский не исключил "плохой сценарий" саммита в Будапеште: как отреагирует Украина
Украина не исключает того, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште закончится "плохим сценарием" для Киева.
Об этом во время встречи с журналистами 19 октября заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.
В частности, он снова заявил, что был бы готов принять участие в саммите, если его пригласят.
"Если это будет приглашение в формате, когда мы встречаемся втроем. Или shuttle diplomacy (челночная дипломатия, - ред.): президент Трамп встречается с Путиным и президент Трамп встречается со мной. То в том или ином формате, мы согласимся", - сказал он.
При Зеленский не исключает, что встреча в Будапеште может пойти по "плохому сценарию". Например, что Трамп и Путин попытаются договориться за спиной и выдвинуть неприемлемые условия для Украины.
"Даже когда кажется, что вы в тупике, - он еще не настолько глухой. Вторая история - никогда не надо делать ничего плохого для своего дома. И это приоритет. Если конфигурация, где Америка посередине, - это одна история. А если конфигурация такая, что давление только на Украину, - никто не выйдет победителем. Мы не дадим победу русским", - заверил Зеленский.
Он также добавил, что европейские лидеры поддерживают его позицию.
"Мы встретимся на этой неделе. Может, к нам кто-то приедет. Может, мы встретимся в другом месте с кем-то из очень высоких, приближенных к Трампу чиновников", - подчеркнул президент.
Как на саммит в Будапеште реагирует Европа
После того, как Трамп объявил о проведении саммита в Венгрии в ближайшие две недели, в Будапеште это только приветствовала. Но европейские союзники Украины разъярены.
По данным издания El Pais, в ЕС считают оскорблением факт, что встреча для обсуждения мира состоится именно в Венгрии. Этому есть ряд причин, в том числе нежелание давать дополнительные бонусы пророссийскому венгерскому премьеру Виктору Орбану.
С другой стороны, в ЕС одобрили то, что впервые подготовку вместо спецпредставителя Трампа, Стива Уиткоффа, будет курировать государственный секретарь США Марко Рубио, которого сложно обвинить в симпатиях к Путину.