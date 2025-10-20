Страны ЕС договорились прекратить импорт российского газа до конца 2027 года
Совет ЕС принял общую позицию относительно поэтапного прекращения импорта российского газа в рамках плана REPowerEU, который предусматривает полный отказ от российских энергоносителей до 1 января 2028 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.
"Энергетически независимая Европа - это более сильная и безопасная Европа. Хотя мы упорно работали и прилагали усилия, чтобы вытеснить российский газ и нефть из Европы в последние годы, мы еще не достигли этой цели", - заявил министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Аагаард.
Что согласовали
Согласно проекту нового регламента, полный запрет на импорт российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ - ред.) вступит в силу с 1 января 2028 года. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период: краткосрочные соглашения позволят выполнять до июня 2026 года, а долгосрочные - до начала 2028-го.
Документ вводит систему предварительного разрешения на импорт газа, чтобы не допустить попадания российского топлива на рынок ЕС под видом транзита или смешанных поставок.
Каждая страна Евросоюза должна разработать национальный план диверсификации источников поставок, тогда как государства, которые уже полностью отказались от российских энергоносителей, освобождаются от этой обязанности.
После утверждения Советом ЕС документ должен быть согласован с Европарламентом, который предлагает ускорить процесс - и полностью прекратить импорт уже с 2027 года.
В ЕС до сих пор покупают российскую нефть и газ
Президент США Дональд Трамп призвал европейские страны полностью отказаться от закупок российских энергоресурсов, которые Кремль использует для финансирования войны против Украины.
Впрочем, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не намерен прекращать импорт российского газа и нефти.
По словам Орбана, существуют две главные причины такой позиции:
- надежность поставок: политик считает, что ни один альтернативный источник не может гарантировать стабильность, которую обеспечивают долгосрочные соглашения с Россией.
- цена энергоносителей: премьер подчеркнул, что импорт из других стран будет стоить дороже, а это неизбежно приведет к росту тарифов для населения, чего правительство стремится избежать.
Кроме Венгрии, Словакия также продолжает закупать российский газ и нефть, тогда как другие государства ЕС отказались от сотрудничества с Москвой еще в 2022 году.
Украина, в свою очередь, помогает Словакии искать альтернативу. Президент Владимир Зеленский недавно заверил, что Киев готов предоставить Братиславе доступ к другим энергетическим рынкам, чтобы уменьшить зависимость от России.
Пакет санкций ЕС
Также стоит напомнить, что Австрия согласилась на принятие 19-го пакета санкций Европейского Союза против России. Таким образом снято ключевое препятствие для голосования за санкции на этой неделе.
Еврокомиссия предложила для обсуждения европейских стран 19-й пакет антироссийских санкций еще 19 сентября. Ограничения предусматривают полный отказ от импорта российского газа в страны ЕС до 1 января 2027 года.