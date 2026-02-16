ЕС смягчает критику Орбана, несмотря на его атаки на Брюссель: FT объяснило этот парадокс

Почему Брюссель сменил тон

По данным источников издания, европейские чиновники опасаются, что резкие заявления могут быть использованы Орбаном в его антибрюссельской предвыборной кампании. Именно поэтому Еврокомиссия стала осторожнее формулировать свои позиции по Венгрии, в частности в вопросах верховенства права.

"Все, что сделают институты ЕС, будет использовано Орбаном... Все, что мы скажем или не скажем, будет использовано против нас", - заявил представитель Европейского парламента.

Кроме того, институты ЕС пытаются избежать обвинений во влиянии на результаты выборов, которые состоятся в апреле.

Возможное финансирование перед выборами

Несмотря на длительные споры между Брюсселем и Будапештом, по информации собеседников издания, венгерское правительство может получить около 2,4 млрд евро новых средств еще до голосования.

Такой шаг, по словам дипломатов, является попыткой минимизировать политические риски и не дать оснований для заявлений о внешнем давлении.

Выборы могут изменить баланс сил

Социологические опросы свидетельствуют, что партия Орбана "Фидес" может потерять часть поддержки: оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром сейчас опережает ее примерно на 10 пунктов.

Более того, в воскресной речи Мадьяр пообещал укрепить позиции Венгрии в ЕС.

"Место Венгрии - в Европе, не только потому, что мы нуждаемся в Европе, но и потому, что Европа нуждается в нас", - сказал он.

Оппозиция также призвала европейские институты воздержаться от резких шагов во время избирательной кампании, чтобы не влиять на политический процесс.