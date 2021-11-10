ЄС виключив Україну із "зеленого списку", а в Києві затримано коменданта "Ізоляції": новини за 9 листопада

Європейський союз виключив Україну із "зеленого списку", в Києві затримали коменданта донецької в'язниці "Ізоляція", "червона" зона в Україні знову розширилася. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 9 листопада – в матеріалі РБК-Україна.
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ЄС виключив Україну із "зеленого списку"
Європейський союз оновив "зелений список" країн, туристів з яких рекомендується відкрити кордони. Україну з цього переліку виключили.
Тим часом РБК-Україна склало список найпопулярніших серед наших туристів напрямків з детальними правилами перетину кордону. Які вимоги щодо в'їзду в країни ЄС, як поїхати на відпочинок в популярні курортні та екскурсійні країни - в матеріалі, який буде оновлюватися у міру змін правил в'їзду.
У Києві затримали коменданта донецької в'язниці "Ізоляція"
В Києві затримали Дениса Куликовського - колишнього коменданта в'язниці "Ізоляція", яка знаходиться в окупованому Донецьку. Ця в'язниця відома тортурами українських полонених.
За даними слідства, колишній бойовик брав безпосередню участь у тортурах українських полонених. Чоловіка затримали у справі, відкритій за чотирма статтями - торгівля людьми, створення терористичної групи чи організації, незаконних збройних формувань, а також порушення законів та звичаїв війни.
Росія перекидає танки до українського кордону, - Bloomberg
Росія перекидає все більше танків до українських кордонів. Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з аналітичним звітом лондонської компанії Janes, батальйон основних бойових танків Т-80У був розгорнутий на залізничній станції у Воронезькій області, згідно з кадрами з соціальних мереж від 7 листопада. По всій видимості, танки направляються на полігон Погоново - він знаходиться у 250 км від кордону з Україною. За даними компанії, на відміну від досить відкритого нарощування сил навесні, недавнє розгортання російських військ має прихований характер.
Підганяли пострілами: Білорусь насильно перекинула 500 мігрантів до кордону з Литвою
Мігранти з одного з таборів на кордоні з Польщею заявили, що їх силою перевезли до кордону Литви.
"Тих, хто був не в центрі табору, посадили у великі машини, всіх - дітей, сім'ї, 500 осіб. Веліли сідати, сказали, що повезуть до Польщі. Люди плакали, просили нікуди їх не везти, не відокремлювати від табору і близьких. Тоді білоруські прикордонники стали стріляти в повітря. Нас посадили в машини і близько години кудись везли", - сказали вони журналістам.
Перед цим президент Польщі Анджей Дуда заявив, що біженців контролюють білоруські спецслужби.
На Прикарпатті стався землетрус
В Івано-Франківській області стався землетрус. Його магнітуда склала 2,3 бала за шкалою Ріхтера.
Епіцентр землетрусу знаходиться в Надвірнянському районі Івано-Франківської області, на північний схід від міста Надвірне, на глибині 3 км.
Річна ціна газу для населення може зрости. Про що домовилися з МВФ
Україна пообіцяла МВФ відмовитися від обмеження цін на газ, тепло і гарячу воду. Це означає, що вже з травня тарифи за річними контрактами для населення можуть зрости. Крім того, з весни до 50% газу "Укргазвидобування" має продаватися не "Нафтогазу", а через біржу. Дмитру Фірташу доведеться провести анбандлінг своїх компаній, відмовившись або від облгазів, або від газзбутів. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
Штрафи за собак без намордників і заборона пересувних зоопарків: закон набув чинності
В Україні набув чинності закон, який збільшує штрафи за вигул собак без повідків і намордників. Також цим законом забороняється робота пересувних зоопарків і виставок.
Названо суми штрафів за вигул собак без повідків і намордників (крім порід, не внесених до списку небезпечних) або в не відведених для цього місцях. Крім того, до повноважень місцевої влади у сфері захисту тварин від жорстокого поводження віднесли вжиття заходів та забезпечення заборони пересувних звіринців, пересувних зоопарків, пересувних виставок диких тварин та іншої забороненої законом діяльності.
В Україні вдарять серйозні морози: де буде найхолодніше
Погода в Україні приготувала черговий сюрприз жителям більшості областей. Новий арктичний циклон принесе українцям сильні нічні морози, місцями до -7 градусів.
Детальніше про те, яка погода чекає жителів України – в матеріалі Styler.