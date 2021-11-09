"Червона" зона розширюється. З 12 листопада карантин посилюють у Черкаській області
"Червона" зона адаптивного карантину в Україні розширюється. З 12 листопада до неї увійде Черкаська область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова.
За його словами, на сьогоднішньому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення встановити червону зону на Черкащині з 00:00 12 листопада.
"Червоний" рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень, що вводяться у регіонах. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів. Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані", - зазначив Немчінов.
Він додав, що для повністю вакцинованих не діятимуть обмеження для міжрегіональних поїздок.
Які області зараз перебувають в "червоній" зоні
У цій зоні перебувають 17 регіонів:
- Київ,
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська,
- Волинська.
Які діють обмеження в "червоній" зоні
У "червоній" зоні карантину заборонено роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, фітнес-центрів, басейнів та спортзалів, а також проведення масових заходів.
Водночас в областях "червоної" зони забороняється очне навчання у закладах освіти, крім дитсадків та 1-4 класів.
Однак ці обмеження не діють за умови, що 100% працівників та відвідувачів закладів чи заходів вакциновані від коронавірусу або мають негативний ПЛР-тест.