ЕС исключил Украину из "зеленого списка", а в Киеве задержан комендант "Изоляции": новости за 9 ноября

Европейский союз исключил Украину из "зеленого списка", в Киеве задержали коменданта донецкой тюрьмы "Изоляция", "красная" зона в Украине снова расширилась. Подробнее о том, что произошло во вторник, 9 ноября - в материале РБК-Украина.
Коронавирус в Украине: последние новости
ЕС исключил Украину из "зеленого списка"
Европейский союз обновил "зеленый список" стран, туристам из которых рекомендуется открыть границы. Украину из этого перечня исключили.
Тем временем РБК-Украина составило список самых популярных среди наших туристов направлений с детальными правилами пересечения границы. Какие требования по въезду в страны ЕС, как поехать на отдых в популярные курортные и экскурсионные страны - в материале, который будет обновляться по мере изменений правил въезда.
В Киеве задержали коменданта донецкой тюрьмы "Изоляция"
В Киеве задержали Дениса Куликовского - бывшего коменданта тюрьмы "Изоляция", которая находится в оккупированном Донецке. Эта тюрьма известна изощренными пытками украинских пленных.
По данным следствия, бывший боевик принимал непосредственное участие в пытках украинских пленных. Мужчину задержали по делу, открытому по четырем статьям - торговля людьми, создание террористической группы или организации, незаконных вооруженных формирований, а также нарушение законов и обычаев войны.
Россия перебрасывает танки к украинской границе, - Bloomberg
Россия перебрасывает все больше танков к украинским границам. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно аналитическому отчету лондонской компании Janes, батальон основных боевых танков Т-80У был развернут на железнодорожной станции в Воронежской области, согласно кадрам из социальных сетей от 7 ноября. По всей видимости, танки направляются на полигон Погоново - он находится в 250 км от границы с Украиной. По данным компании, в отличие от довольно открытого наращивания сил весной, недавнее развертывание российских войск носит скрытый характер.
Подгоняли выстрелами: Беларусь насильно перебросила 500 мигрантов к границе с Литвой
Мигранты из одного из лагерей на границе с Польшей заявили, что их силой перевезли к границе Литвы.
"Тех, кто был не в центре лагеря, посадили в большие машины, всех - детей, семьи, 500 человек. Велели садиться, сказали, что повезут в Польшу. Люди плакали, просили никуда их не везти, не отделять от лагеря и близких. Тогда белорусские пограничники стали стрелять в воздух. Нас посадили в машины и около часа куда-то везли", - сказали они журналистам.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что беженцев контролируют белорусские спецслужбы.
На Прикарпатье произошло землетрясение
В Ивано-Франковской области произошло землетрясение. Его магнитуда составила 2,3 балла по шкале Рихтера.
Эпицентр землетрясения находится в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, северо-восточнее города Надворное, на глубине 3 км.
Годовая цена газа для населения может вырасти. О чем договорились с МВФ
Украина пообещала МВФ отказаться от ограничения цен на газ, тепло и горячую воду. Это значит, что уже с мая тарифы по годовым контрактам для населения могут вырасти. Кроме того, с весны до 50% газа "Укргаздобычи" должно продаваться не "Нафтогазу", а через биржу. Дмитрию Фирташу придется провести анбандлинг своих компаний, отказавшись либо от облгазов, либо от газсбытов. Подробнее – в материале РБК-Украина.
Штрафы за собак без намордников и запрет передвижных зоопарков: закон вступил в силу
В Украине вступил в силу закон, который увеличивает штрафы за выгул собак без поводков и намордников. Также этим законом запрещается работа передвижных зоопарков и выставок.
Названы суммы штрафов за выгул собак без поводков и намордников (кроме пород, не внесенных в список опасных) или в не отведенных для этого местах. Кроме того, к полномочиям местных властей в сфере защиты животных от жестокого обращения отнесли принятие мер и обеспечение запрета передвижных зверинцев, передвижных зоопарков, передвижных выставок диких животных и другой запрещенной законом деятельности.
В Украине ударят серьезные морозы: где будет холоднее всего
Погода в Украине приготовила очередной сюрприз жителям большинства областей. Новый арктический циклон принесет украинцам сильные ночные морозы, местами до -7 градусов.
Подробнее о том, какая погода ждет жителей Украины – в материале Styler.