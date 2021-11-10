ЕС исключил Украину из "зеленого списка", а в Киеве задержан комендант "Изоляции": новости за 9 ноября

Европейский союз исключил Украину из "зеленого списка", в Киеве задержали коменданта донецкой тюрьмы "Изоляция", "красная" зона в Украине снова расширилась. Подробнее о том, что произошло во вторник, 9 ноября - в материале РБК-Украина.

Коронавирус в Украине: последние новости

"Красная" зона адаптивного карантина в Украине расширяется. С 12 ноября в нее войдет Черкасская область.

Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательной. Приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года.

В Ивано-Франковске реанимационные койки заполнены на 100% больными коронавирусом. Кроме того, больницы имеют значительные проблемы с поставкой кислорода.

Гендиректор американской компании Pfizer Альберт Бурл считает, что вакцинироваться от коронавируса нужно будет ежегодно. При этом он отметил высокую эффективность бустерной дозы.

ЕС исключил Украину из "зеленого списка"

Европейский союз обновил "зеленый список" стран, туристам из которых рекомендуется открыть границы. Украину из этого перечня исключили.

Тем временем РБК-Украина составило список самых популярных среди наших туристов направлений с детальными правилами пересечения границы. Какие требования по въезду в страны ЕС, как поехать на отдых в популярные курортные и экскурсионные страны - в материале, который будет обновляться по мере изменений правил въезда.

В Киеве задержали коменданта донецкой тюрьмы "Изоляция"

В Киеве задержали Дениса Куликовского - бывшего коменданта тюрьмы "Изоляция", которая находится в оккупированном Донецке. Эта тюрьма известна изощренными пытками украинских пленных.

По данным следствия, бывший боевик принимал непосредственное участие в пытках украинских пленных. Мужчину задержали по делу, открытому по четырем статьям - торговля людьми, создание террористической группы или организации, незаконных вооруженных формирований, а также нарушение законов и обычаев войны.

Россия перебрасывает танки к украинской границе, - Bloomberg

Россия перебрасывает все больше танков к украинским границам. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно аналитическому отчету лондонской компании Janes, батальон основных боевых танков Т-80У был развернут на железнодорожной станции в Воронежской области, согласно кадрам из социальных сетей от 7 ноября. По всей видимости, танки направляются на полигон Погоново - он находится в 250 км от границы с Украиной. По данным компании, в отличие от довольно открытого наращивания сил весной, недавнее развертывание российских войск носит скрытый характер.

Подгоняли выстрелами: Беларусь насильно перебросила 500 мигрантов к границе с Литвой

Мигранты из одного из лагерей на границе с Польшей заявили, что их силой перевезли к границе Литвы.

"Тех, кто был не в центре лагеря, посадили в большие машины, всех - детей, семьи, 500 человек. Велели садиться, сказали, что повезут в Польшу. Люди плакали, просили никуда их не везти, не отделять от лагеря и близких. Тогда белорусские пограничники стали стрелять в воздух. Нас посадили в машины и около часа куда-то везли", - сказали они журналистам.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что беженцев контролируют белорусские спецслужбы.

На Прикарпатье произошло землетрясение

В Ивано-Франковской области произошло землетрясение. Его магнитуда составила 2,3 балла по шкале Рихтера.

Эпицентр землетрясения находится в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, северо-восточнее города Надворное, на глубине 3 км.

Годовая цена газа для населения может вырасти. О чем договорились с МВФ

Украина пообещала МВФ отказаться от ограничения цен на газ, тепло и горячую воду. Это значит, что уже с мая тарифы по годовым контрактам для населения могут вырасти. Кроме того, с весны до 50% газа "Укргаздобычи" должно продаваться не "Нафтогазу", а через биржу. Дмитрию Фирташу придется провести анбандлинг своих компаний, отказавшись либо от облгазов, либо от газсбытов. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Штрафы за собак без намордников и запрет передвижных зоопарков: закон вступил в силу

В Украине вступил в силу закон, который увеличивает штрафы за выгул собак без поводков и намордников. Также этим законом запрещается работа передвижных зоопарков и выставок.

Названы суммы штрафов за выгул собак без поводков и намордников (кроме пород, не внесенных в список опасных) или в не отведенных для этого местах. Кроме того, к полномочиям местных властей в сфере защиты животных от жестокого обращения отнесли принятие мер и обеспечение запрета передвижных зверинцев, передвижных зоопарков, передвижных выставок диких животных и другой запрещенной законом деятельности.

В Украине ударят серьезные морозы: где будет холоднее всего

Погода в Украине приготовила очередной сюрприз жителям большинства областей. Новый арктический циклон принесет украинцам сильные ночные морозы, местами до -7 градусов.

Подробнее о том, какая погода ждет жителей Украины – в материале Styler.