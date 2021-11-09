Росія перекидає танки до українського кордону, - Bloomberg
Росія перекидає все більше танків до українських кордонів. Такі дії РФ посилюють побоювання Заходу з приводу повідомлень про нарощування російських військових сил поблизу України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Згідно з аналітичним звітом лондонської компанії Janes, батальйон основних бойових танків Т-80У був розгорнутий на залізничній станції у Воронезькій області, згідно з кадрами з соціальних мереж від 7 листопада. По всій видимості, танки направляються на полігон Погоново - він знаходиться у 250 км від кордону з Україною.
Оборонно-розвідувальна компанія Janes ідентифікувала перекидання танків і самохідної артилерії однієї і тієї ж російської дивізії в Брянську і Курську області на північному кордоні України 28-29 жовтня.
За даними компанії, на відміну від досить відкритого нарощування сил навесні, недавнє розгортання російських військ має прихований характер - часто відбувається вночі і здійснюється елітними наземними підрозділами. Ці дії, схоже, спрямовані не стільки на залякування, скільки на створення активної загрози, вважають в компанії.
Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ пояснили, чому Росія знову переміщує свої війська поблизу кордону України. Водночас військові запевняють, що нарощування російської військової присутності немає.
Як відомо, вперше інформація про нові війська біля українського кордону з'явилася в американській газеті Washington Post, однак у Міноборони відразу ж її спростували.
Більше можете прочитати в матеріалі РБК-Україна -"Осіннє загострення. Чи готує Росія наступ на українських кордонах".