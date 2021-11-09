ru ua
Вт, 09 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Підганяли пострілами: Білорусь насильно перекинула 500 мігрантів до кордону з Литвою

Новость на русском →
Кадиш, Вівторок 09 листопада 2021 14:07
Підганяли пострілами: Білорусь насильно перекинула 500 мігрантів до кордону з Литвою Фото: Білорусь перекинула 500 мігрантів до кордону з Литвою (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Група з 500 мігрантів насильно перевезена білоруськими військовими до кордону з Литвою. Люди плакали, просили нікуди їх не везти, не відокремлювати від табору і близьких.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Delfi.

Мігранти з одного з таборів на кордоні з Польщею заявили, що їх силою перевезли до кордону Литви.

"Тих, хто був не в центрі табору, посадили у великі машини, всіх - дітей, сім'ї, 500 осіб. Веліли сідати, сказали, що повезуть до Польщі. Люди плакали, просили нікуди їх не везти, не відокремлювати від табору і близьких. Тоді білоруські прикордонники стали стріляти в повітря. Нас посадили в машини і близько години кудись везли", - сказали вони журналістам.

Серед перекинутих до литовського кордону - молоді чоловіки, жінки, люди похилого віку і діти до 12 років, наймолодшому - п'ять місяців.

Мігранти розбили табір біля литовського кордону, поруч з Капчаместською пущею біля села Кадиш.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що біженців контролюють білоруські спецслужби.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Литва Польша
NEWS
Зеленський підписав закон про НАБУ
Зеленський підписав закон про НАБУ
DAILY
Прорив в Європу. Чим загрожує мігрантська криза на кордонах Білорусі та ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Прорив в Європу. Чим загрожує мігрантська криза на кордонах Білорусі та ЄС