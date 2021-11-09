Підганяли пострілами: Білорусь насильно перекинула 500 мігрантів до кордону з Литвою

Група з 500 мігрантів насильно перевезена білоруськими військовими до кордону з Литвою. Люди плакали, просили нікуди їх не везти, не відокремлювати від табору і близьких.

Мігранти з одного з таборів на кордоні з Польщею заявили, що їх силою перевезли до кордону Литви.

"Тих, хто був не в центрі табору, посадили у великі машини, всіх - дітей, сім'ї, 500 осіб. Веліли сідати, сказали, що повезуть до Польщі. Люди плакали, просили нікуди їх не везти, не відокремлювати від табору і близьких. Тоді білоруські прикордонники стали стріляти в повітря. Нас посадили в машини і близько години кудись везли", - сказали вони журналістам.

Серед перекинутих до литовського кордону - молоді чоловіки, жінки, люди похилого віку і діти до 12 років, наймолодшому - п'ять місяців.

Мігранти розбили табір біля литовського кордону, поруч з Капчаместською пущею біля села Кадиш.