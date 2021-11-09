СБУ підтвердила затримання колишнього коменданта донецької "Ізоляції"
Служба безпеки України підтверджує затримання колишнього бойовика так званої "Донецької народної республіки", який очолював в'язницю "Ізоляція". За даними слідства, він брав безпосередню участь у тортурах українських полонених.
Про це РБК-Україна повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.
За його словами, затримання провела контррозвідка СБУ. Передбачається, що саме цей чоловік організовував та брав безпосередню участь у вбивствах та тортурах полонених українців.
"Щодо колишнього бойовика проводяться визначені законодавством процесуальні дії. Зокрема, щодо його доставки до суду для обрання запобіжного заходу, а також отримання додаткової інформації про його протиправну діяльність", - зазначив Дехтяренко.
Чоловіка затримали у справі, відкритій за чотирма статтями - торгівля людьми, створення терористичної групи чи організації, незаконних збройних формувань, а також порушення законів та звичаїв війни.
За словами інформованого джерела РБК-Україна, затриманого звуть Денис Куликовський.
Нагадаємо, раніше про затримання Куликовського повідомив журналіст Станіслав Асєєв, який сам тривалий час утримувався в "Ізоляції" та був звільнений у ході обміну полоненими лише у 2019 році.
За даними звіту Управління Верховного комісара ООН з прав людини за період з 16 листопада 2019 року по 15 лютого 2020 року, полонені в "Ізоляції" зазнають тортур, у тому числі електричним струмом і через імітацію страти, та сексуального насильства.