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СБУ підтвердила затримання колишнього коменданта донецької "Ізоляції"

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Київ, Вівторок 09 листопада 2021 12:19
СБУ підтвердила затримання колишнього коменданта донецької "Ізоляції" Фото: Служба безпеки України (ssu.gov.ua)
Автор: Владислав Красінський

Служба безпеки України підтверджує затримання колишнього бойовика так званої "Донецької народної республіки", який очолював в'язницю "Ізоляція". За даними слідства, він брав безпосередню участь у тортурах українських полонених.

Про це РБК-Україна повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

За його словами, затримання провела контррозвідка СБУ. Передбачається, що саме цей чоловік організовував та брав безпосередню участь у вбивствах та тортурах полонених українців.

"Щодо колишнього бойовика проводяться визначені законодавством процесуальні дії. Зокрема, щодо його доставки до суду для обрання запобіжного заходу, а також отримання додаткової інформації про його протиправну діяльність", - зазначив Дехтяренко.

Чоловіка затримали у справі, відкритій за чотирма статтями - торгівля людьми, створення терористичної групи чи організації, незаконних збройних формувань, а також порушення законів та звичаїв війни.

За словами інформованого джерела РБК-Україна, затриманого звуть Денис Куликовський.

Нагадаємо, раніше про затримання Куликовського повідомив журналіст Станіслав Асєєв, який сам тривалий час утримувався в "Ізоляції" та був звільнений у ході обміну полоненими лише у 2019 році.

За даними звіту Управління Верховного комісара ООН з прав людини за період з 16 листопада 2019 року по 15 лютого 2020 року, полонені в "Ізоляції" зазнають тортур, у тому числі електричним струмом і через імітацію страти, та сексуального насильства.

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