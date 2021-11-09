Річна ціна газу для населення може зрости. Про що домовилися з МВФ

Україна пообіцяла МВФ відмовитися від обмеження цін на газ, тепло і гарячу воду. Це означає, що вже з травня тарифи за річними контрактами для населення можуть зрости. Крім того, з весни до 50% газу "Укргазвидобування" має продаватися не "Нафтогазу", а через біржу. Дмитру Фірташу доведеться провести анбандлінг своїх компаній, відмовившись або від облгазів, або від газзбутів. Детальніше-нижче в матеріалі РБК-Україна.

Україна відмовиться від практики обмеження ціни на газ і послуг з теплопостачання та подачі гарячої води. Ця умова міститься в оновленому меморандумі співпраці з МВФ, з текстом якого вдалося ознайомитися РБК-Україна. Ціни з травня наступного року повинні будуть повністю відображати витрати компаній на надання послуг, включаючи капітальні вкладення.

Фінансове становище НАК "Нафтогаз України", як очікується після цих змін, покращиться вже в 2022 році. Це трапиться "у міру наближення до ринкових умов формування цін після закінчення терміну дії поточного річного контракту", йдеться в меморандумі. Нинішній річний контракт, до квітня перевірить незалежна аудиторська фірма на предмет його впливу на фінансовий стан НАК.

Якщо з якихось причин "Нафтогазу" будуть потрібні додаткові кошти, ця потреба протягом опалювального сезону "буде покриватися за рахунок прозорого і прямого субсидування з бюджету", йдеться в документі.

На річний контракт з фіксованою ціною 7,96 гривень/кубометр газу, запропонованої НАК, споживачів перевели в травні. Перед цим діяла гранична ціна 6,99 гривень/кубометр. Термін дії нових контрактів закінчується в кінці квітня.

Коли ціну тільки встановлювали, формально вона була ринковою, оскільки дозволяла постачальникам отримувати невеликий прибуток. Тепер же, після того як вартість газу на споті в Європі різко зросла і перевищила 1000 доларів за тисячу кубометрів, фіксована ціна виявилася в 3-4 рази "нижче ринку".

НАК відмовилася від початкового річного контракту з компанією Дмитра Фірташа "ЙЕ Енергія" і переукладила окремі контракти з кожним постачальником. Нові контракти - трирічні, прописали з умовою щорічної індексації річної ціни. Саме це і дає підстави очікувати, що ціна газу за контрактом на 2022-2023 роки може істотно змінитися.

Чому ціна газу може зрости

Весь газ "Укргазвидобування" (УГД) зараз продається НАК. А остання вже продає його постачальникам (газзбутам) для населення і підприємств ТКЕ, забезпечуючи їм пільгову ціну. Але з травня 2022 року, згідно з меморандумом з МВФ, до 50% газу УГД має щорічно продаватися на біржі "на прозорій і конкурентній основі з рівним доступом для всіх учасників ринку".

Тоді як решту газу НАК продовжить викуповувати безпосередньо для забезпечення клієнтів як покупець останньої надії (ППН) і бюджетних організацій. З 2024 року, після закінчення терміну трирічного контракту, УГД повинна буде продавати на біржі 100% свого газу, випливає з документа.

Глава НАК Юрій Вітренко давно говорить про необхідність продажу газу на біржі. "Ми говоримо про справжню біржу, справжню торгівлю зі справжнім центральним кліринговим контрагентом. Такого поки в Україні немає, потрібно все це створити",-заявляв він у жовтні в інтерв'ю"Інтерфакс-Україна".

"Укргазвидобування" видобуває в рік трохи більше 13 млрд кубометрів. Майже половина від цього обсягу-газ, необхідний для поставок населенню. З травня ціна на цей газ безпосередньо вже не залежатиме від котирувань на європейських хабах TTF і NCG. Її визначить внутрішній ринок - українська біржа. Але, ймовірно, вартість газу не буде істотно відрізнятися від європейської.

На біржі газ купувати зможуть всі і на рівних умовах. Ніхто з покупців, в тому числі і іноземних, не може бути тут обмежений. "Ціна не буде сильно нижче ціни хаба. Якщо ринок дефіцитний, то ціна буде прагнути до максимального значення, а це і є ціна хаба", – пояснив у коментарі РБК-Україна глава біржового комітету Української енергетичної біржі Олексій Дубовський.

Тарифи на газ в Україні можуть зрости (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У Кабміні офіційно не коментують зміст меморандуму. Тоді як не під запис один з чиновників, знайомий з досягнутими домовленостями, розповів, що при підготовці документа виходили з того, що навесні Імпортна ціна газу істотно знизиться, а тому зростання тарифів в Україні вдасться уникнути. "Ми поки прогнозуємо, що ціна (за новим річним контрактом-ред.) буде плюс-мінус така ж, як зараз", - сказав співрозмовник.

На рівні діючої ціна може залишитися лише в разі падіння світової ціни нижче 300 доларів. Це може статися після покриття дефіциту газу в Європі Росією за рахунок збільшення поставок через Україну, на що РФ поки не йде. Або після запуску "Північного потоку-2", хоч цей варіант політично і економічно невигідний Україні.

Експерт з енергетичних питань Валентин Землянський вважає, що очікування істотного зниження цін на газ досить оптимістичні. "Я думаю, що найближчим часом ціна залишиться на нинішньому рівні. Можна розраховувати, що ціни впадуть навесні. Але сказати, що буде влітку – досить складно", – зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Співрозмовник в уряді уточнив, що торги газом УГД на біржі планується почати після падіння цін. Але яким чином буде визначатися нова річна ціна, поки не ясно. Механізм всього процесу поки розробляється, повідомив співрозмовник. "Якщо ціна не впаде, то будемо щось вирішувати",- зазначив він.

Якщо ціни на газ не знизяться, його закачування на наступний опалювальний сезон обійдеться значно дорожче. І якщо тарифи не підвищити відповідно, то доведеться компенсувати нестачу грошей за рахунок дотацій з державного та місцевих бюджетів. Але МВФ, за інформацією видання, на такий варіант погодився.

Ніяких рішень фінансових питань за рахунок інших компаній, як перерахування грошей від Оператора ГТС, згідно з меморандумом, також не повинно бути. До слова, операція з переведення НАК 27 млрд гривень буде вивчена наглядовою радою компанії Магістральні газопроводи України після його призначення.

У "Нафтогазі" поки не прокоментували РБК-Україна ці питання.

Фірташу доведеться відмовитися від облгазів або газзбутів

Меморандум також передбачає, що до кінця опалювального сезону облгази і газзбути, більшість з яких зараз знаходяться під контролем структур Дмитра Фірташа, повинні бути повністю роз'єднані і не мати єдиного бенефіціара. Цим питанням займатиметься Антимонопольний комітет спільно з НКРЕКП і Міненерго.

Повноваження АМКУ, як очікується, істотно розширять. Відомству планується дати право фізичних обшуків, конфіскації документів, а також право обміну інформацією з іншими правоохоронними органами. Рішення АМКУ повинні отримати статус виконавчих документів без додаткового судового рішення.

Директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев вважає, що умова щодо поділу компаній цілком здійсненна. "Юридично такий поділ зробити можна, причому, не втративши фактичного контролю над компаніями", - зазначив експерт.

Землянський також вважає, що з поділом компаній проблем не виникне. "Це питання може бути вирішене навіть до завершення терміну виконання цієї умови", – зазначив він.

Володимир Зеленський і Крісталіна Георгієва (Фото: twitter.com/ZelenskyyUa)

Крім того, згідно з меморандумом, планується безкоштовно відкрити всім постачальникам доступ до бази споживачів газу. Зараз постачають компанії, зокрема, газзбути, не відривають ці бази, побоюючись втратити клієнтів. Згідно з меморандумом, доступ до баз повинні відкрити до грудня.

"Ми гарантуємо, що всі підзаконні акти, необхідні для завершення запуску єдиного дата-хаба для побутових споживачів, будуть затверджені до грудня 2021 року", – йдеться в документі.

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Україна вже не раз зривала програми з МВФ. І, по суті, жодна угода не була виконана в повному обсязі. Влада просто відмовлялися брати на себе непопулярні рішення, особливо коли це стосувалося теми тарифів і соціальних питань.

Чи вдасться тепер виконати взяті на себе зобов'язання і чи буде політична воля для цього, поки невідомо. Так само як і те, як скоро Європа вийде з газової кризи і що буде з цінами.

У березні, як очікується, відбудеться черговий перегляд програми МВФ. І якщо до того моменту не трапиться нічого екстраординарного, фонд перерахує Україні ще один транш. Чи буде влада після цього дотримуватися умов меморандуму (особливо в разі все ще високих цін на газ), мабуть, – головне питання, від якого залежить подальша взаємодія із західними кредиторами.