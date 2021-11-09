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Штрафи за собак без намордників і заборона пересувних зоопарків: закон набув чинності

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Вівторок 09 листопада 2021 12:11
Штрафи за собак без намордників і заборона пересувних зоопарків: закон набув чинності Фото: за вигул собаки без намордника загрожує до 340 гривень штрафу (ssu.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

В Україні набув чинності закон, який збільшує штрафи за вигул собак без повідків і намордників. Також цим законом забороняється робота пересувних зоопарків і виставок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.

Згідно зі змінами, вигул собак без повідків і намордників (крім порід, не внесених до списку небезпечних) або в не відведених для цього місцях, а також неприбирання власником екскрементів своєї тварини тягнуть попередження або штраф від 170 до 340 гривень. Для посадових осіб - попередження або штраф від 340 до 850 гривень.

Якщо порушення вчиняється повторно протягом року, то штраф для фізичної особи збільшується до 340-510 гривень, для посадової - до 510-1020 гривень.

Якщо порушення супроводжується нанесенням шкоди здоров'ю людини або його майну, то фізичній особі загрожує штраф від 1700 до 3400 гривень з конфіскацією тварин, посадовим особам - від 3400 до 5100 гривень з конфіскацією тварин.

Крім того, до повноважень місцевої влади у сфері захисту тварин від жорстокого поводження віднесли вжиття заходів та забезпечення заборони пересувних звіринців, пересувних зоопарків, пересувних виставок диких тварин та іншої забороненої законом діяльності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні заборонять використання тварин у цирках.

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