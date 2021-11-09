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Дуда про штурм кордону мігрантами: їх контролюють спецслужби Білорусі

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Варшава, Вівторок 09 листопада 2021 13:49
Дуда про штурм кордону мігрантами: їх контролюють спецслужби Білорусі Фото: президент Польщі Анджей Дуда (flickr.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував ситуацію на кордоні з Білоруссю. Він вважає, що біженців контролюють білоруські спецслужби.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на RMF 24.

Він запевнив, що польські служби в понеділок були готові до різних сценаріїв в умовах нинішньої кризи та, "незважаючи на заворушення", вдалося запобігти порушенню кордону.

"Ті групи мігрантів, які вчора вирушили до польського кордону, кілька тисяч осіб, очевидно, як видно на відеозаписах, були під контролем білоруських спецслужб, які в останній момент вивели цих людей зі звичайної дороги в ліс для того, щоб атакувати кордон Польщі та Білорусі, де немає прикордонного переходу", - сказав президент.

За його словами, серйозних інцидентів вночі не відбулося, хоча спроби перетину кордону були.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою ситуацію на польсько-білоруському кордоні.

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