Дуда про штурм кордону мігрантами: їх контролюють спецслужби Білорусі

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував ситуацію на кордоні з Білоруссю. Він вважає, що біженців контролюють білоруські спецслужби.

Він запевнив, що польські служби в понеділок були готові до різних сценаріїв в умовах нинішньої кризи та, "незважаючи на заворушення", вдалося запобігти порушенню кордону.

"Ті групи мігрантів, які вчора вирушили до польського кордону, кілька тисяч осіб, очевидно, як видно на відеозаписах, були під контролем білоруських спецслужб, які в останній момент вивели цих людей зі звичайної дороги в ліс для того, щоб атакувати кордон Польщі та Білорусі, де немає прикордонного переходу", - сказав президент.

За його словами, серйозних інцидентів вночі не відбулося, хоча спроби перетину кордону були.