ЄС виключив Україну із "зеленого списку", а в Києві затримано коменданта "Ізоляції": новини за 9 листопада

Європейський союз виключив Україну із "зеленого списку", в Києві затримали коменданта донецької в'язниці "Ізоляція", "червона" зона в Україні знову розширилася. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 9 листопада – в матеріалі РБК-Україна.

Коронавірус в Україні: останні новини

"Червона" зона адаптивного карантину в Україні розширюється. З 12 листопада до неї увійде Черкаська область.

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим. Наказ набирає чинності 9 грудня 2021 року.

В Івано-Франківську реанімаційні ліжка заповнені на 100% хворими на коронавірус. Крім того, лікарні мають значні проблеми з постачанням кисню.

Гендиректор американської компанії Pfizer Альберт Бурл вважає, що вакцинуватися від коронавірусу потрібно буде щорічно. При цьому він відзначив високу ефективність бустерної дози.

ЄС виключив Україну із "зеленого списку"

Європейський союз оновив "зелений список" країн, туристів з яких рекомендується відкрити кордони. Україну з цього переліку виключили.

Тим часом РБК-Україна склало список найпопулярніших серед наших туристів напрямків з детальними правилами перетину кордону. Які вимоги щодо в'їзду в країни ЄС, як поїхати на відпочинок в популярні курортні та екскурсійні країни - в матеріалі, який буде оновлюватися у міру змін правил в'їзду.

У Києві затримали коменданта донецької в'язниці "Ізоляція"

В Києві затримали Дениса Куликовського - колишнього коменданта в'язниці "Ізоляція", яка знаходиться в окупованому Донецьку. Ця в'язниця відома тортурами українських полонених.

За даними слідства, колишній бойовик брав безпосередню участь у тортурах українських полонених. Чоловіка затримали у справі, відкритій за чотирма статтями - торгівля людьми, створення терористичної групи чи організації, незаконних збройних формувань, а також порушення законів та звичаїв війни.

Росія перекидає танки до українського кордону, - Bloomberg

Росія перекидає все більше танків до українських кордонів. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з аналітичним звітом лондонської компанії Janes, батальйон основних бойових танків Т-80У був розгорнутий на залізничній станції у Воронезькій області, згідно з кадрами з соціальних мереж від 7 листопада. По всій видимості, танки направляються на полігон Погоново - він знаходиться у 250 км від кордону з Україною. За даними компанії, на відміну від досить відкритого нарощування сил навесні, недавнє розгортання російських військ має прихований характер.

Підганяли пострілами: Білорусь насильно перекинула 500 мігрантів до кордону з Литвою

Мігранти з одного з таборів на кордоні з Польщею заявили, що їх силою перевезли до кордону Литви.

"Тих, хто був не в центрі табору, посадили у великі машини, всіх - дітей, сім'ї, 500 осіб. Веліли сідати, сказали, що повезуть до Польщі. Люди плакали, просили нікуди їх не везти, не відокремлювати від табору і близьких. Тоді білоруські прикордонники стали стріляти в повітря. Нас посадили в машини і близько години кудись везли", - сказали вони журналістам.

Перед цим президент Польщі Анджей Дуда заявив, що біженців контролюють білоруські спецслужби.

На Прикарпатті стався землетрус

В Івано-Франківській області стався землетрус. Його магнітуда склала 2,3 бала за шкалою Ріхтера.

Епіцентр землетрусу знаходиться в Надвірнянському районі Івано-Франківської області, на північний схід від міста Надвірне, на глибині 3 км.

Річна ціна газу для населення може зрости. Про що домовилися з МВФ

Україна пообіцяла МВФ відмовитися від обмеження цін на газ, тепло і гарячу воду. Це означає, що вже з травня тарифи за річними контрактами для населення можуть зрости. Крім того, з весни до 50% газу "Укргазвидобування" має продаватися не "Нафтогазу", а через біржу. Дмитру Фірташу доведеться провести анбандлінг своїх компаній, відмовившись або від облгазів, або від газзбутів. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Штрафи за собак без намордників і заборона пересувних зоопарків: закон набув чинності

В Україні набув чинності закон, який збільшує штрафи за вигул собак без повідків і намордників. Також цим законом забороняється робота пересувних зоопарків і виставок.

Названо суми штрафів за вигул собак без повідків і намордників (крім порід, не внесених до списку небезпечних) або в не відведених для цього місцях. Крім того, до повноважень місцевої влади у сфері захисту тварин від жорстокого поводження віднесли вжиття заходів та забезпечення заборони пересувних звіринців, пересувних зоопарків, пересувних виставок диких тварин та іншої забороненої законом діяльності.

В Україні вдарять серйозні морози: де буде найхолодніше

Погода в Україні приготувала черговий сюрприз жителям більшості областей. Новий арктичний циклон принесе українцям сильні нічні морози, місцями до -7 градусів.

Детальніше про те, яка погода чекає жителів України – в матеріалі Styler.