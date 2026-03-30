ЕС готовит 5 сценариев на случай победы Орбана, вплоть до жестких, - Politico

В ЕС обсуждают несколько сценариев реагирования на возможную победу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах. Рассматривается по меньшей мере пять способов, которые могли бы предотвратить блокирование решений внутри союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Как пишет Politico, в Брюсселе опасаются, что новый срок премьера Венгрии Виктор Орбан может усложнить принятие ключевых решений в ЕС, в частности в сфере внешней политики, бюджета и санкций.

Один из европейских чиновников сказал, что в случае победы венгерского премьера "начнется настоящая борьба" за сохранение единства блока. Другой дипломат назвал Орбана "троянским конем", который подрывает доверие внутри Евросоюза.

На этом фоне в ЕС уже обсуждают возможные сценарии сдерживания Будапешта после выборов в апреле.

Среди вариантов - изменение правил голосования, ограничение или приостановление финансирования для Венгрии, а также более жесткие шаги, включая теоретическую возможность исключения страны из ЕС.

Изменить порядок голосования

Как пишет Politico - это один из самых обсуждаемых вариантов в ЕС, это расширение использования голосования квалифицированным большинством. Сейчас ряд важных решений в ЕС требует единодушной поддержки всех государств-членов.

В случае перехода к системе квалифицированного большинства решения принимались бы, если их поддержат не менее 55% стран, представляющих 65% населения Евросоюза.

Такой подход может уменьшить возможности отдельных государств блокировать политические решения.

Многоформатная Европа

Еще один сценарий по Орбану предусматривает более широкое использование гибких форматов сотрудничества, когда группа стран ЕС может двигаться вперед в определенных политических или экономических вопросах без участия всех членов союза.

В то же время дипломаты отмечают, что такой механизм должен оставаться исключением, а не новой нормой для ЕС.

Усиление правоприменения и финансового давления

Этот пункт уже включен в предложение Комиссии по следующему долгосрочному бюджету, который будет обсуждаться под председательством Ирландии в Совете ЕС, начиная с июля.

Это означает, что в случае нарушений верховенства права приостановление платежей или блокирование финансирования теперь вполне возможны.

В то же время Будапешт уже дал понять, что наложит вето на любые более жесткие условия соблюдения верховенства права, связанные с использованием средств ЕС, - или даже объявит о срыве всего бюджета, если это потребуется.

Приостановление права голоса

В 2018 году Европейский парламент применил статью 7 ЕС, которая позволяет приостанавливать право голоса государства-члена, если оно нарушает ценности блока.

Как заявил бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, "даже попытки применения статьи 7 оказывают давление на Венгрию - они очень нервничают".

В то же время для приостановления права голоса одной страны необходима поддержка остальных 26 - а Словакия на это не согласится.

Исключение Венгрии из ЕС

Наиболее радикальной и одновременно наименее реалистичной опцией остается исключение Венгрии из ЕС.

Такого прецедента в истории союза еще не было, и большинство дипломатов считает этот вариант политически опасным, ведь он может подтолкнуть Будапешт к еще более тесному сотрудничеству с Россией.