"Это может звучать резко": Сийярто признался, что звонит Лаврову прямо с заседаний ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто признал, что регулярно контактирует с главой российского МИД Сергеем Лавровым во время закрытых встреч Совета ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Глава венгерского МИД подтвердил факт звонков с Лавровым, утверждая, что решения ЕС по энергетике, автомобильной промышленности и безопасности непосредственно влияют на отношения Венгрии с партнерами вне блока.

"Да, эти вопросы необходимо обсуждать с нашими партнерами за пределами ЕС. Я общаюсь не только с министром иностранных дел России, но и с американскими, турецкими, израильскими, сербскими и другими коллегами до и после заседаний Совета ЕС", - отметил он.

Сийярто добавил: "То, что я говорю, может звучать резко, но дипломатия - это разговоры с лидерами других стран".

Он утверждает, что на министерском уровне якобы никакие тайны не обсуждаются.

"Каждый министр приносит свой телефон в комнату, кроме меня. Предположение о наличии каких-либо протоколов безопасности относится к категории глупости", - сказал министр.