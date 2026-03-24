"Это может звучать резко": Сийярто признался, что звонит Лаврову прямо с заседаний ЕС
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто признал, что регулярно контактирует с главой российского МИД Сергеем Лавровым во время закрытых встреч Совета ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
Глава венгерского МИД подтвердил факт звонков с Лавровым, утверждая, что решения ЕС по энергетике, автомобильной промышленности и безопасности непосредственно влияют на отношения Венгрии с партнерами вне блока.
"Да, эти вопросы необходимо обсуждать с нашими партнерами за пределами ЕС. Я общаюсь не только с министром иностранных дел России, но и с американскими, турецкими, израильскими, сербскими и другими коллегами до и после заседаний Совета ЕС", - отметил он.
Сийярто добавил: "То, что я говорю, может звучать резко, но дипломатия - это разговоры с лидерами других стран".
Он утверждает, что на министерском уровне якобы никакие тайны не обсуждаются.
"Каждый министр приносит свой телефон в комнату, кроме меня. Предположение о наличии каких-либо протоколов безопасности относится к категории глупости", - сказал министр.
Что предшествовало
Напомним, недавно издание The Washington Post сообщило, что Сийярто регулярно поддерживал связь с Лавровым во время перерывов в брюссельских встречах.
Из-за такой тесной коммуникации Россия фактически присутствовала за столом переговоров на каждом заседании Евросоюза в течение многих лет.
Эти сообщения вызвали беспокойство в Евросоюзе, поскольку государства-члены ЕС обязаны придерживаться принципа искреннего сотрудничества, а содержание закрытых заседаний Совета ЕС считается конфиденциальным.
Между тем венгерское правительство отвергало обвинения в таких контактах, называя их фейковыми новостями.