"Это может звучать резко": Сийярто признался, что звонит Лаврову прямо с заседаний ЕС

13:29 24.03.2026 Вт
2 мин
aimg Ірина Глухова
"Это может звучать резко": Сийярто признался, что звонит Лаврову прямо с заседаний ЕС Фото: глава МИД Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто признал, что регулярно контактирует с главой российского МИД Сергеем Лавровым во время закрытых встреч Совета ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Глава венгерского МИД подтвердил факт звонков с Лавровым, утверждая, что решения ЕС по энергетике, автомобильной промышленности и безопасности непосредственно влияют на отношения Венгрии с партнерами вне блока.

"Да, эти вопросы необходимо обсуждать с нашими партнерами за пределами ЕС. Я общаюсь не только с министром иностранных дел России, но и с американскими, турецкими, израильскими, сербскими и другими коллегами до и после заседаний Совета ЕС", - отметил он.

Сийярто добавил: "То, что я говорю, может звучать резко, но дипломатия - это разговоры с лидерами других стран".

Он утверждает, что на министерском уровне якобы никакие тайны не обсуждаются.

"Каждый министр приносит свой телефон в комнату, кроме меня. Предположение о наличии каких-либо протоколов безопасности относится к категории глупости", - сказал министр.

Что предшествовало

Напомним, недавно издание The Washington Post сообщило, что Сийярто регулярно поддерживал связь с Лавровым во время перерывов в брюссельских встречах.

Из-за такой тесной коммуникации Россия фактически присутствовала за столом переговоров на каждом заседании Евросоюза в течение многих лет.

Эти сообщения вызвали беспокойство в Евросоюзе, поскольку государства-члены ЕС обязаны придерживаться принципа искреннего сотрудничества, а содержание закрытых заседаний Совета ЕС считается конфиденциальным.

Между тем венгерское правительство отвергало обвинения в таких контактах, называя их фейковыми новостями.

Россия ударила по 14-этажке в Днепре: произошли пожары, есть раненые
