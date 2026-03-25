Шантаж Украины вышел боком. ЕС заморозил миллиарды для Венгрии, - СМИ

19:40 25.03.2026 Ср
2 мин
Позиция Орбана по кредиту для Украины привела к тому, что ЕС заблокировал кредитный план для Венгрии
aimg Иван Носальский
Шантаж Украины вышел боком. ЕС заморозил миллиарды для Венгрии, - СМИ Фото: Виктор Орбан, премьер Венгрии (Getty Images)

Евросоюз решил "не торопиться" с утверждением кредитного плана для Венгрии по оборонной программе SAFE. Главной причиной стало то, что Будапешт заблокировал 90 млрд евро для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Читайте также: "Плана Б" нет? Туск дал неутешительный прогноз по кредиту для Украины

По информации издания, кредитный план для Венгрии на сумму более 16 млрд евро был заморожен.

Официально ЕК уверяет, что "оценка продолжается, и Комиссия утвердит план Венгрии, когда будет готова".

Но RMF24 узнало, что ситуация упирается в вето Венгрии на предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро.

"Европейской комиссии сложно согласиться на миллиарды евро для Виктора Орбана, когда он нарушает принцип "лояльного сотрудничества" и блокирует финансирование страны, воюющей с Россией", - сказал в комментарии журналистам неназванный дипломат ЕС.

Как пишет издание, последней каплей для заморозки кредитного плана стала позиция премьера Венгрии Виктора Орбана, который на последнем саммите ЕС подтвердил блокировку кредита Украине.

По данным RMF FM, Венгрия очень заинтересована в средствах SAFE.

Также в Евросоюзе недовольны тем, что власти Венгрии блокируют принятие 20-го пакета санкций против России, который планировали утвердить еще к 4 годовщине полномасштабного вторжения россиян в Украину.

Венгрия блокирует кредит для Украины

Напомним, еще в декабре прошлого года лидеры стран Евросоюза согласовали предоставление Украине кредита на 90 млрд евро.

Но недавно Венгрия заблокировала процедурные решения для предоставления Украине такой помощи.

Главной причиной стало то, что транзит российской нефти через Украину в Венгрию прекратился после российского удара по трубопроводу "Дружба" в конце января.

Венгерские власти обвиняют в отсутствии поставок нефти из РФ Украину. Также Будапешт начал блокировать все решения ЕС, которые связаны с помощью украинцам.

