Шантаж Украины вышел боком. ЕС заморозил миллиарды для Венгрии, - СМИ

Евросоюз решил "не торопиться" с утверждением кредитного плана для Венгрии по оборонной программе SAFE. Главной причиной стало то, что Будапешт заблокировал 90 млрд евро для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

По информации издания, кредитный план для Венгрии на сумму более 16 млрд евро был заморожен.

Официально ЕК уверяет, что "оценка продолжается, и Комиссия утвердит план Венгрии, когда будет готова".

Но RMF24 узнало, что ситуация упирается в вето Венгрии на предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро.

"Европейской комиссии сложно согласиться на миллиарды евро для Виктора Орбана, когда он нарушает принцип "лояльного сотрудничества" и блокирует финансирование страны, воюющей с Россией", - сказал в комментарии журналистам неназванный дипломат ЕС.

Как пишет издание, последней каплей для заморозки кредитного плана стала позиция премьера Венгрии Виктора Орбана, который на последнем саммите ЕС подтвердил блокировку кредита Украине.

По данным RMF FM, Венгрия очень заинтересована в средствах SAFE.

Также в Евросоюзе недовольны тем, что власти Венгрии блокируют принятие 20-го пакета санкций против России, который планировали утвердить еще к 4 годовщине полномасштабного вторжения россиян в Украину.