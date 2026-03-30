ЄС готує 5 сценаріїв на випадок перемоги Орбана, аж до жорстких, - Politico

У ЄС обговорюють кілька сценаріїв реагування на можливу перемогу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на виборах. Розглядається щонайменше п’ять способів, які могли б запобігти блокуванню рішень усередині союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Як пише Politico, у Брюсселі побоюються, що новий термін прем’єра Угорщини Віктор Орбан може ускладнити ухвалення ключових рішень у ЄС, зокрема у сфері зовнішньої політики, бюджету та санкцій.

Один із європейських чиновників сказав, що у разі перемоги угорського прем’єра "почнеться справжня боротьба" за збереження єдності блоку. Інший дипломат назвав Орбана "троянським конем", який підриває довіру всередині Євросоюзу.

На цьому тлі в ЄС уже обговорюють можливі сценарії стримування Будапешта після виборів у квітні.

Серед варіантів - зміна правил голосування, обмеження або призупинення фінансування для Угорщини, а також більш жорсткі кроки, включно з теоретичною можливістю виключення країни з ЄС.

Змінити порядок голосування

Як пише Politico - це один із найбільш обговорюваних варіантів у ЄС, це розширення використання голосування кваліфікованою більшістю. Наразі низка важливих рішень у ЄС потребує одностайної підтримки всіх держав-членів.

У разі переходу до системи кваліфікованої більшості рішення ухвалювалися б, якщо їх підтримають щонайменше 55% країн, які представляють 65% населення Євросоюзу.

Такий підхід може зменшити можливості окремих держав блокувати політичні рішення.

Багатоформатна Європа

Ще один сценарій щодо Орбана передбачає ширше використання гнучких форматів співпраці, коли група країн ЄС може рухатися вперед у певних політичних чи економічних питаннях без участі всіх членів союзу.

Водночас дипломати наголошують, що такий механізм має залишатися винятком, а не новою нормою для ЄС.

Посилення правозастосування та фінансового тиску

Цей пункт уже включено до пропозиції Комісії щодо наступного довгострокового бюджету, який обговорюватиметься під головуванням Ірландії в Раді ЄС, починаючи з липня.

Це означає, що в разі порушень верховенства права призупинення платежів або блокування фінансування тепер цілком можливі.

Водночас Будапешт уже дав зрозуміти, що накладе вето на будь-які жорсткіші умови дотримання верховенства права, пов’язані з використанням коштів ЄС, – або навіть оголосить про зрив усього бюджету, якщо це буде потрібно.

Призупинення права голосу

У 2018 році Європейський парламент застосував статтю 7 ЄС, яка дозволяє призупиняти право голосу держави-члена, якщо вона порушує цінності блоку.

Як заявив колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, "навіть спроби застосування статті 7 чинять тиск на Угорщину - вони дуже нервують".

Водночас для призупинення права голосу однієї країни необхідна підтримка решти 26 – а Словаччина на це не погодиться.

Виключення Угорщини з ЄС

Найбільш радикальною і водночас найменш реалістичною опцією залишається виключення Угорщини з ЄС.

Такого прецеденту в історії союзу ще не було, і більшість дипломатів вважає цей варіант політично небезпечним, адже він може підштовхнути Будапешт до ще тіснішої співпраці з Росією.