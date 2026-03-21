Предоставлял "живые отчеты" Лаврову: Сийярто звонил в Москву прямо с заседаний ЕС, - WP
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто регулярно информировал Москву о ходе заседаний ЕС. Сообщается, что он отчитывался Лаврову непосредственно в перерывах встреч.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Детали сотрудничества с Москвой
Как сообщает WP, по данным неназванного европейского чиновника по вопросам безопасности, министр иностранных дел Венгрии звонил главе МИД России Сергею Лаврову, чтобы оперативно передавать содержание дискуссий и вероятные решения ЕС.
Из-за такой тесной коммуникации Россия фактически присутствовала за столом переговоров на каждом заседании Евросоюза в течение многих лет.
Сам Петер Сийярто пока не предоставил комментариев по этой информации.
С момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году глава венгерского МИД совершил уже 16 официальных визитов в Москву.
Последняя такая поездка состоялась 4 марта 2026 года, во время которой Сийярто провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.
Скандалы вокруг Венгрии и РФ
Напомним, в последнее время вокруг венгерской власти вспыхнуло несколько громких международных скандалов.
В частности, РБК-Украина сообщало, что российская разведка планировала инсценировать покушение на Виктора Орбана. По данным журналистов, эта провокация имела целью изменить ход выборов в стране.
Кроме того, ранее стало известно о жестком обращении венгерских силовиков с задержанными украинцами. СМИ сообщили, что к сотрудникам "Ощадбанка" применяли инъекции "сыворотки правды", чтобы заставить их к признаниям.
В связи с этим Министерство иностранных дел Украины уже потребовало расследовать применение методов КГБ против украинских инкассаторов.