Предоставлял "живые отчеты" Лаврову: Сийярто звонил в Москву прямо с заседаний ЕС, - WP

17:50 21.03.2026 Сб
2 мин
В перерывах между заседаниями происходили разговоры, о которых официально не говорили
aimg Сергей Козачук
Фото: глава МИД Венгрии Петер Сийярто (flickr.com)

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто регулярно информировал Москву о ходе заседаний ЕС. Сообщается, что он отчитывался Лаврову непосредственно в перерывах встреч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Детали сотрудничества с Москвой

Как сообщает WP, по данным неназванного европейского чиновника по вопросам безопасности, министр иностранных дел Венгрии звонил главе МИД России Сергею Лаврову, чтобы оперативно передавать содержание дискуссий и вероятные решения ЕС.

Из-за такой тесной коммуникации Россия фактически присутствовала за столом переговоров на каждом заседании Евросоюза в течение многих лет.

Сам Петер Сийярто пока не предоставил комментариев по этой информации.

С момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году глава венгерского МИД совершил уже 16 официальных визитов в Москву.

Последняя такая поездка состоялась 4 марта 2026 года, во время которой Сийярто провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Скандалы вокруг Венгрии и РФ

Напомним, в последнее время вокруг венгерской власти вспыхнуло несколько громких международных скандалов.

В частности, РБК-Украина сообщало, что российская разведка планировала инсценировать покушение на Виктора Орбана. По данным журналистов, эта провокация имела целью изменить ход выборов в стране.

Кроме того, ранее стало известно о жестком обращении венгерских силовиков с задержанными украинцами. СМИ сообщили, что к сотрудникам "Ощадбанка" применяли инъекции "сыворотки правды", чтобы заставить их к признаниям.

В связи с этим Министерство иностранных дел Украины уже потребовало расследовать применение методов КГБ против украинских инкассаторов.

США сняли санкции с иранской нефти, которая "застряла" в море, - Бессент
США сняли санкции с иранской нефти, которая "застряла" в море, - Бессент
