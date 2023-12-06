Ермак, Стефанчук и Умеров обсудили потребности Украины с председателями комитетов Палаты представителей

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак вместе с главой ВР Русланом Стефанчуком и министром обороны Рустемом Умеровым встретились с главой комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майклом Макколом, главой комитета по разведке Майком Тернером и главой комитета по вооруженным силам Майком Роджером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Во время встречи украинская сторона отметила важность скорейшего рассмотрения в конгрессе бюджетного запроса о финансировании дополнительных расходов на помощь Украине объемом более 61 млрд долл., который жизненно необходим для продолжения освобождения наших земель от российских захватчиков.

Стороны также обсудили неотложные оборонные нужды Украины, в частности в усилении противовоздушной обороны, увеличении поставок дальнобойных ракет, артиллерийских снарядов, танков и бронетехники, а также в передаче Украине самолетов F-16.

Кроме того, руководитель Офиса президента и глава Верховной рады встретились с представителями Украинского кокуса в Палате представителей Конгресса США.

Стефанчук и Ермак рассказали, что, несмотря на войну, Украина активно имплементирует реформы, в том числе и предусмотренные программой сотрудничества с МВФ. Уже разработан Концепт усиления устойчивости демократии в Украине.

Также они заверили, что для команды президента Владимира Зеленского одним из самых больших приоритетов является борьба с коррупцией, о чем свидетельствуют многочисленные производства, открытые в последнее время.

Ермак особо отметил важную работу в направлении конфискации российских активов для восстановления Украины, в частности поддержку законопроекта, уполномочивающего Министерство юстиции США быстрее конфисковать ценные активы, принадлежащие подсанкционным российским олигархам, и передавать их нашей стране.

Стороны также обсудили углубление сотрудничества с украинскими кокусами, вовлечение в них новых членов, расширение сотрудничества с другими кокусами конгресса.

Финансирование помощи Украине от США

За последний месяц в американском Конгрессе разгорелась ожесточенная политическая война между демократами и республиканцами за проекты предоставления финансовой помощи Украине и Израилю, а также финансирование безопасности южной границы страны с Мексикой.

В конце октября в США осталось более 5,4 млрд. долларов, предусмотренных на военную помощь Украине.

Президент США Джо Байден пригласил в Конгресс 106 млрд долларов на помощь Израилю и Украине, а также на укрепление оборонно-промышленного комплекса. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагалось выделить на поставки Украине, а 14,3 млрд долларов – Израилю.

Однако Палата представителей 2 ноября утвердила альтернативный законопроект новоизбранного спикера Майка Джонсона, предусматривающего военную помощь в размере 14,3 млрд долларов исключительно Израилю без Украины. Демократическое большинство в Сенате заблокировало рассмотрение этого документа.

Позже Джонсон предложил проект временного двухэтапного финансирования без учета помощи Украине и Израилю. 15 ноября Сенат поддержал этот законопроект во избежание шатдауна.

На днях советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не смогут передавать Украине оружие, если Конгресс не поддержит законопроект о предоставлении стране финансовой помощи.

6 декабря лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что будет агитировать голосовавшие против выделения финансовой помощи Украине. Республиканцы требуют, чтобы любой законопроект о помощи Украине и Израилю также содержал изменения, направленные на усиление безопасности американских границ.

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