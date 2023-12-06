Єрмак, Стефанчук та Умєров обговорили потреби України з головами комітетів Палати представників

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак спільно з головою ВР Русланом Стефанчуком і міністром оборони Рустемом Умєровим зустрілися з головою комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США Майклом Макколом, головою комітету з питань розвідки Майком Тернером і головою комітету зі збройних сил Майком Роджерсом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Під час зустрічі українська сторона наголосила на важливості якнайшвидшого розгляду в конгресі бюджетного запиту про фінансування додаткових видатків на допомогу Україні обсягом понад 61 млрд дол., який є життєво необхідним для продовження звільнення наших земель від російських загарбників.

Сторони також обговорили нагальні оборонні потреби України, зокрема в посиленні протиповітряної оборони, збільшенні постачання далекобійних ракет, артилерійських снарядів, танків і бронетехніки, а також у передачі Україні літаків F-16.

Крім того, керівник Офісу президента й голова Верховної ради зустрілися з представниками Українського кокусу в Палаті представників Конгресу США.

Стефанчук та Єрмак розповіли, що попри війну Україна активно імплементує реформи, зокрема й ті, що передбачені програмою співпраці з МВФ. Уже розроблено Концепт посилення стійкості демократії в Україні.

Також вони запевнили, що для команди президента Володимира Зеленського одним із найбільших пріоритетів є боротьба з корупцією, про що свідчать численні провадження, відкриті останнім часом.

Єрмак окремо відзначив важливу роботу в напрямку конфіскації російських активів для відбудови України, зокрема підтримку законопроєкту, який уповноважує Міністерство юстиції США швидше конфіскувати цінні активи, що належать підсанкційним російським олігархам, і передавати їх нашій країні.

Сторони також обговорили поглиблення співпраці з українськими кокусами, залучення до них нових членів, розширення співпраці з іншими кокусами конгресу.

Фінансування допомоги Україні від США

За останній місяць в американському Конгресі розгорілася запекла політична війна між демократами та республіканцями за проєкти надання фінансової допомоги Україні та Ізраїлю, а також фінансування безпеки південного кордону країни з Мексикою.

Наприкінці жовтня у США залишилося понад 5,4 млрд доларів, передбачених на військову допомогу Україні.

Президент США Джо Байден запросив у Конгресу 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також на зміцнення оборонно-промислового комплексу. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонувалося виділити на постачання Україні, а 14,3 млрд доларів - Ізраїлю.

Однак Палата представників 2 листопада затвердила альтернативний законопроєкт новообраного спікера Майка Джонсона, що передбачає військову допомогу обсягом 14,3 млрд доларів виключно Ізраїлю без України. Демократична більшість у Сенаті заблокувала розгляд цього документу.

Пізніше Джонсон запропонував проєкт тимчасового двоетапного фінансування без урахування допомоги Україні та Ізраїлю. 15 листопада Сенат підтримав цей законопроєкт, щоб уникнути шатдауну.

Днями радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати не зможуть передавати Україні зброю, якщо Конгрес не підтримає законопроєкт про надання країні фінансової допомоги.

6 грудня лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що буде агітувати голосували проти виділення фінансової допомоги Україні. Республіканці вимагають, щоб будь-який законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю також вміщував зміни, спрямовані на посилення безпеки американських кордонів.

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