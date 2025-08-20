Электронная очередь в ТЦК заработала на постоянной основе: Шмыгаль сообщил детали
Кабинет министров Украины 20 августа окончательно оформил правила использования сервиса электронной очереди в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Дениса Шмыгаля.
"Электронная очередь с мая 2024 года работала в тестовом режиме. Теперь она становится постоянным важным сервисом, которым могут воспользоваться военнообязанные, военнослужащие и их родные", - пояснил министр.
Таким образом, по его словам, планируется убрать "живые" очереди под ТЦК, цифровизировать процессы, усилить безопасность и значительно ускорить процедуры принятия граждан.
"Одновременно работаем над переводом в "цифру" как можно больше услуг и формируем экосистему Электронного ТЦК, который будет функционировать в онлайн-режиме", - добавил министр.
Отметим, еще в июле заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко поделилась важным планом - превратить приложение "Резерв+" в "полноценный онлайн ТЦК".
"Резерв+" в Украине
Напомним, "Резерв+" для Android и iOS начал свою работу в мае 2024 года (когда вступил в силу новый закон о мобилизации). Он стал, по сути, электронным кабинетом для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения.
В октябре 2024 года в приложении запустили сервис рекрутинга - для расширения "линейки сервисов", которые Министерство обороны предоставляет военным и гражданским лицам.
Сегодня пользователи приложения могут самостоятельно обновлять важную персональную информацию, оформлять электронные направления на ВВК или отсрочки онлайн (без визитов в ТЦК) и тому подобное. Ожидается, что до конца текущего года в "Резерв+" может появиться даже возможность подписания контракта с Вооруженными силами Украины.