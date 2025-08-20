ua en ru
Ср, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Электронная очередь в ТЦК заработала на постоянной основе: Шмыгаль сообщил детали

Украина, Среда 20 августа 2025 18:48
UA EN RU
Электронная очередь в ТЦК заработала на постоянной основе: Шмыгаль сообщил детали Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (facebook.com)
Автор: Антон Корж

Кабинет министров Украины 20 августа окончательно оформил правила использования сервиса электронной очереди в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Дениса Шмыгаля.

"Электронная очередь с мая 2024 года работала в тестовом режиме. Теперь она становится постоянным важным сервисом, которым могут воспользоваться военнообязанные, военнослужащие и их родные", - пояснил министр.

Таким образом, по его словам, планируется убрать "живые" очереди под ТЦК, цифровизировать процессы, усилить безопасность и значительно ускорить процедуры принятия граждан.

"Одновременно работаем над переводом в "цифру" как можно больше услуг и формируем экосистему Электронного ТЦК, который будет функционировать в онлайн-режиме", - добавил министр.

Отметим, еще в июле заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко поделилась важным планом - превратить приложение "Резерв+" в "полноценный онлайн ТЦК".

"Резерв+" в Украине

Напомним, "Резерв+" для Android и iOS начал свою работу в мае 2024 года (когда вступил в силу новый закон о мобилизации). Он стал, по сути, электронным кабинетом для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения.

В октябре 2024 года в приложении запустили сервис рекрутинга - для расширения "линейки сервисов", которые Министерство обороны предоставляет военным и гражданским лицам.

Сегодня пользователи приложения могут самостоятельно обновлять важную персональную информацию, оформлять электронные направления на ВВК или отсрочки онлайн (без визитов в ТЦК) и тому подобное. Ожидается, что до конца текущего года в "Резерв+" может появиться даже возможность подписания контракта с Вооруженными силами Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦК Мобилизация в Украине
Новости
"Освобождаем украинскую территорию". Сырский рассказал о самых горячих направлениях на востоке
"Освобождаем украинскую территорию". Сырский рассказал о самых горячих направлениях на востоке
Аналитика
Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме