Электронная очередь в ТЦК заработала на постоянной основе: Шмыгаль сообщил детали

Кабинет министров Украины 20 августа окончательно оформил правила использования сервиса электронной очереди в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Дениса Шмыгаля.

"Электронная очередь с мая 2024 года работала в тестовом режиме. Теперь она становится постоянным важным сервисом, которым могут воспользоваться военнообязанные, военнослужащие и их родные", - пояснил министр.

Таким образом, по его словам, планируется убрать "живые" очереди под ТЦК, цифровизировать процессы, усилить безопасность и значительно ускорить процедуры принятия граждан.

"Одновременно работаем над переводом в "цифру" как можно больше услуг и формируем экосистему Электронного ТЦК, который будет функционировать в онлайн-режиме", - добавил министр.