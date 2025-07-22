"Онлайн ТЦК". Какие услуги доступны украинцам в "Резерв+"

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко поделилась важным планом - превратить приложение "Резерв+" в "полноценный онлайн ТЦК".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию представительницы правительства в Facebook.

Какие услуги уже доступны в "Резерв+" и что изменится

По словам Черногоренко, когда "Резерв+" только проектировали, ей говорили, будто "у этого приложения будет два пользователя".

"Сегодня их - миллионы. Но мы все равно оглядываемся назад, чтобы спросить себя: куда и как мы идем?", - отметила заместитель министра.

Она напомнила, что за более чем год работы и 22 релиза в "Резерв+" воплотили:

электронный документ для воинского учета (который сгенерировали 4,5 млн украинцев);

для воинского учета (который сгенерировали 4,5 млн украинцев); возможность исправлять ошибки в персональных данных;

в персональных данных; онлайн-рекрутинг с самой большой базой вакансий в армии, которые можно подобрать под собственные знания и опыт (через приложение было подано более 110 000 откликов на вакансии);

с самой большой базой вакансий в армии, которые можно подобрать под собственные знания и опыт (через приложение было подано более 110 000 откликов на вакансии); электронные направления на ВВК без визитов в ТЦК (их через приложение было оформлено уже более 200 000);

без визитов в ТЦК (их через приложение было оформлено уже более 200 000); штрафы онлайн;

пять типов отсрочек онлайн (через приложение оформляется каждая третья отсрочка в стране);

онлайн (через приложение оформляется каждая третья отсрочка в стране); доступ к расширенным данным из реестра "Оберіг" (в "Резерв+" эту информацию можно загрузить в формате PDF);

из реестра "Оберіг" (в "Резерв+" эту информацию можно загрузить в формате PDF); автоматическая постановка на воинский учет, без посещения территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) - благодаря изменениям в постановление КМУ №932 для этого достаточно просто зайти в "Резерв+".

Черногоренко сообщила, что "на подходе" в приложении также следующие типы отсрочек онлайн.

"Скоро можно будет оплатить штраф за неявку по повестке", - добавила представительница правительства.

По ее словам, еще много сервисов - сейчас в работе.

"Наша цель неизменна: сделать из "Резерв+" полноценный онлайн ТЦК. Чтобы любой вопрос, связанный с воинским учетом, обрабатывался оперативно, а нужные данные генерировались в несколько кликов и без бюрократии", - подытожила Черногоренко.

Публикация Черногоренко (скриншот: facebook.com/katheryn.chernohorenko)