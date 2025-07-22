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"Онлайн ТЦК". Какие услуги доступны украинцам в "Резерв+"

Вторник 22 июля 2025 12:40
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"Онлайн ТЦК". Какие услуги доступны украинцам в "Резерв+" "Резерв+" планируют превратить в "полноценный онлайн ТЦК" (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко поделилась важным планом - превратить приложение "Резерв+" в "полноценный онлайн ТЦК".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию представительницы правительства в Facebook.

Какие услуги уже доступны в "Резерв+" и что изменится

По словам Черногоренко, когда "Резерв+" только проектировали, ей говорили, будто "у этого приложения будет два пользователя".

"Сегодня их - миллионы. Но мы все равно оглядываемся назад, чтобы спросить себя: куда и как мы идем?", - отметила заместитель министра.

Она напомнила, что за более чем год работы и 22 релиза в "Резерв+" воплотили:

  • электронный документ для воинского учета (который сгенерировали 4,5 млн украинцев);
  • возможность исправлять ошибки в персональных данных;
  • онлайн-рекрутинг с самой большой базой вакансий в армии, которые можно подобрать под собственные знания и опыт (через приложение было подано более 110 000 откликов на вакансии);
  • электронные направления на ВВК без визитов в ТЦК (их через приложение было оформлено уже более 200 000);
  • штрафы онлайн;
  • пять типов отсрочек онлайн (через приложение оформляется каждая третья отсрочка в стране);
  • доступ к расширенным данным из реестра "Оберіг" (в "Резерв+" эту информацию можно загрузить в формате PDF);
  • автоматическая постановка на воинский учет, без посещения территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) - благодаря изменениям в постановление КМУ №932 для этого достаточно просто зайти в "Резерв+".

Черногоренко сообщила, что "на подходе" в приложении также следующие типы отсрочек онлайн.

"Скоро можно будет оплатить штраф за неявку по повестке", - добавила представительница правительства.

По ее словам, еще много сервисов - сейчас в работе.

"Наша цель неизменна: сделать из "Резерв+" полноценный онлайн ТЦК. Чтобы любой вопрос, связанный с воинским учетом, обрабатывался оперативно, а нужные данные генерировались в несколько кликов и без бюрократии", - подытожила Черногоренко.

&quot;Онлайн ТЦК&quot;. Какие услуги доступны украинцам в &quot;Резерв+&quot;Публикация Черногоренко (скриншот: facebook.com/katheryn.chernohorenko)

"Резерв+" в Украине

Напомним, "Резерв+" для Android и iOS начал свою работу в мае 2024 года (когда вступил в силу новый закон о мобилизации). Он стал, по сути, электронным кабинетом для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения.

В Минобороны объяснили, что "Резерв+" был разработан как полезный инструмент - цифровой сервис для удобства граждан и уменьшения очередей в ТЦК и СП.

Идентификация в приложении осуществляется через "Дія.Підпис".

Сначала в "Резерв+" можно было обновить свои учетные данные, а также создать электронный военно-учетный документ (который имеет специальный QR-код).

В октябре 2024 года в приложении запустили сервис рекрутинга - для расширения "линейки сервисов", которые Министерство обороны предоставляет военным и гражданским лицам.

Сегодня пользователи приложения могут самостоятельно обновлять важную персональную информацию, оформлять электронные направления на ВВК или отсрочки онлайн (без визитов в ТЦК) и т.д.

Ожидается, что до конца текущего года в "Резерв+" может появиться даже возможность подписания контракта с Вооруженными силами Украины.

Читайте также, что означает каждый статус в "Резерв+".

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