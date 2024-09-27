В "Резерв+" с октября запускают важную услугу: о чем речь
В октябре 2024 года в приложении "Резерв+" запустится сервис рекрутинга. Это должно расширить "линейку сервисов", которые Министерство обороны предоставляет военным и гражданским лицам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Что известно о сервисе рекрутинга в "Резерв+"
По словам заместителя министра обороны по цифровизации Катерины Черногоренко, после очередного обновления в приложении появятся актуальные вакансии в воинских частях. Это позволит пользователям приложения быстрее находить место своей будущей службы.
"Мы ставили перед собой амбициозную цель, чтобы приложение "Резерв+" помимо базовой функции обновления данных стало инструментом, где военнообязанный, призывник или резервист мог решить свои вопросы в несколько кликов", - рассказала замминистра.
Она добавила, что открытие возможности выбрать себе место службы - один из важных шагов в этом направлении.
"Постепенно мы будем улучшать функционал сервиса. Поэтому мы будем ждать отзывов пользователей о своем опыте", - добавила чиновник.
Как можно будет работать с новым сервисом
В МОУ объяснили, что новый сервис рекрутинга в "Резерв+" поможет пользователям выбрать должности, наиболее соответствующие их опыту, умениям и предпочтениям.
Уточняется, что там будут доступны как боевые, так и небоевые позиции.
В начале поиска вакансии пользователям необходимо будет заполнить небольшую анкету. На основе этой информации и выбранных навыков система предложит наиболее подходящие варианты.
Приложение будет содержать детальное описание вакансий - включая информацию о бригадах, их командовании, достижениях и публикациях в СМИ.
В ведомстве отмечают, что особенностью сервиса является:
- удобный процесс выбора вакансий
- алгоритмы системы
"Интуитивный интерфейс позволит быстро принимать решения: нажать "плюс", чтобы сохранить предложение для дальнейшего ознакомления, или "минус" для его отклонения", - рассказали в пресс-службе МОУ.
"Резерв+" в Украине
Напомним, приложение "Резерв+" начало свою работу 16 мая 2024 года (в день, когда вступил в силу новый закон о мобилизации). Он стал, в сущности, электронным кабинетом для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения.
Сначала в "Резерв+" можно было обновить свои учетные данные, а также создать электронный военно-учетный документ (имеющий специальный QR-код).
Согласно информации МОУ, с начала его работы благодаря приложению обновить свои данные и сгенерировать военный электронный документ смогли более 3 млн украинцев.
Подробнее о функциях и возможностях приложения можно узнать в материале РБК-Украина.
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