Направления на ВВК в "Резерв+" изменили: о чем речь
Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила о нововведениях в приложении "Резерв+". Речь идет о полезных изменениях относительно электронных направлений на военно-врачебную комиссию (ВВК).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию представительницы правительства в Facebook.
Что именно изменилось в "Резерв+"
По словам Черногоренко, отныне электронные направления на ВВК в "Резерв+" содержат дату прибытия на медицинский осмотр.
"Это будет касаться именно новых направлений, сгенерированных в последней версии приложения", - уточнила заместитель министра.
Она добавила, что такое обновление позволит пройти ВВК:
- без лишних визитов в ТЦК;
- без бумаг;
- без длинных очередей.
Вместо этого украинцы будут иметь возможность:
- отправиться в определенное медицинское учреждение;
- в четко установленную дату;
- пройти медосмотр в конкретные сроки.
"А еще электронные направления теперь доступны всем военнообязанным. И тем, кто сам хочет пройти комиссию, и тем, кто уже получил бумажную повестку на ВВК", - сообщила Черногоренко.
Она добавила, что для этого "достаточно лишь оформить запрос в "Резерв+".
"Время - один из самых ценных человеческих ресурсов. И я рада, что благодаря "Резерв+" мы помогаем нашим гражданам высвободить его для более важных дел", - подытожила представительница правительства.
Пост Черногоренко (скриншот: facebook.com/katheryn.chernohorenko)
"Резерв+" в Украине
Напомним, приложение "Резерв+" начало свою работу 16 мая 2024 года (в день, когда вступил в силу новый закон о мобилизации). Оно стало, по сути, электронным кабинетом для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения.
Сначала в "Резерв+" можно было обновить свои учетные данные, а также создать электронный военно-учетный документ (который имеет специальный QR-код).
В октябре 2024 года в приложении запустили сервис рекрутинга. Это должно расширить "линейку сервисов", которые Министерство обороны предоставляет военным и гражданским лицам.
В ноябре в "Резерв+" позволили оформлять отсрочку от мобилизации для определенных категорий лиц.
Читайте также, как военнообязанные могут подавать запрос на ВВК онлайн и что известно об этой функции в "Резерв+".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.