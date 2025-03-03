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Направления на ВВК в "Резерв+" изменили: о чем речь

Понедельник 03 марта 2025 09:48
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Направления на ВВК в "Резерв+" изменили: о чем речь Электронные направления на ВВК в "Резерв+" изменили (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила о нововведениях в приложении "Резерв+". Речь идет о полезных изменениях относительно электронных направлений на военно-врачебную комиссию (ВВК).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию представительницы правительства в Facebook.

Что именно изменилось в "Резерв+"

По словам Черногоренко, отныне электронные направления на ВВК в "Резерв+" содержат дату прибытия на медицинский осмотр.

"Это будет касаться именно новых направлений, сгенерированных в последней версии приложения", - уточнила заместитель министра.

Она добавила, что такое обновление позволит пройти ВВК:

  • без лишних визитов в ТЦК;
  • без бумаг;
  • без длинных очередей.

Вместо этого украинцы будут иметь возможность:

  • отправиться в определенное медицинское учреждение;
  • в четко установленную дату;
  • пройти медосмотр в конкретные сроки.

"А еще электронные направления теперь доступны всем военнообязанным. И тем, кто сам хочет пройти комиссию, и тем, кто уже получил бумажную повестку на ВВК", - сообщила Черногоренко.

Она добавила, что для этого "достаточно лишь оформить запрос в "Резерв+".

"Время - один из самых ценных человеческих ресурсов. И я рада, что благодаря "Резерв+" мы помогаем нашим гражданам высвободить его для более важных дел", - подытожила представительница правительства.

Направления на ВВК в &quot;Резерв+&quot; изменили: о чем речьНаправления на ВВК в &quot;Резерв+&quot; изменили: о чем речьПост Черногоренко (скриншот: facebook.com/katheryn.chernohorenko)

"Резерв+" в Украине

Напомним, приложение "Резерв+" начало свою работу 16 мая 2024 года (в день, когда вступил в силу новый закон о мобилизации). Оно стало, по сути, электронным кабинетом для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения.

Сначала в "Резерв+" можно было обновить свои учетные данные, а также создать электронный военно-учетный документ (который имеет специальный QR-код).

В октябре 2024 года в приложении запустили сервис рекрутинга. Это должно расширить "линейку сервисов", которые Министерство обороны предоставляет военным и гражданским лицам.

В ноябре в "Резерв+" позволили оформлять отсрочку от мобилизации для определенных категорий лиц.

Читайте также, как военнообязанные могут подавать запрос на ВВК онлайн и что известно об этой функции в "Резерв+".

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