В "Резерв+" позволят подписывать контракт с ВСУ: когда заработает функция

До конца текущего года Министерство обороны планирует расширить функционал "Резерв+". В приложении позволят подписывать контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны по цифровизации Екатерину Черногоренко в интервью DOU.

" До конца года в "Резерв+" мы воплотим также смартконтракты . Можно будет присоединиться к войску, подписав контракт прямо в телефоне. Как, условно, мы ознакамливаемся с лицензионными соглашениями в Apple. Это должно быть настолько же просто", - рассказала заместитель главы Минобороны по вопросам цифровизации.

"Резерв+"

"Резерв+" - это мобильное приложение от Министерства обороны, разработанное для военнообязанных, призывников и резервистов. Через приложение можно проверить свои учетные данные в военкомате, подать заявление на смену места регистрации, обновить личную информацию.

В целом "Резерв+" упрощает воинский учет и повышает удобство коммуникации между гражданами и оборонными структурами. Недавно в мобильном приложении добавились два новых вида отсрочки от мобилизации.

Также в апреле в приложении было проведено большое обновление. Подробнее с ним можно ознакомиться - в материале РБК-Украина.

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