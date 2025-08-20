Електронна черга до ТЦК запрацювала на постійній основі: Шмигаль повідомив деталі
Кабінет міністрів України 20 серпня остаточно оформив правила використання сервісу електронної черги в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис міністра оборони Дениса Шмигаля.
" Електронна черга з травня 2024 року працювала в тестовому режимі. Тепер вона стає постійним важливим сервісом, яким можуть скористатися військовозобов’язані, військовослужбовці та їхні рідні", - пояснив міністр.
Таким чином, за його словами, планується прибрати "живі" черги під ТЦК, цифровізувати процеси, посилити безпеку та значно пришвидшити процедури прийняття громадян.
"Одночасно працюємо над переведенням в “цифру” якнайбільше послуг і формуємо екосистему Електронного ТЦК, який функціонуватиме в онлайн-режимі", - додав міністр.
Зазначимо, ще у липні заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко поділилась важливим планом - перетворити застосунок "Резерв+" на "повноцінний онлайн ТЦК".
"Резерв+" в Україні
Нагадаємо, "Резерв+" для Android та iOS почав свою роботу у травні 2024 року (коли набув чинності новий закон про мобілізацію). Він став, по суті, електронним кабінетом для призовників, військовозобов'язаних і резервістів у вигляді мобільного додатку.
У жовтні 2024 року в застосунку запустили сервіс рекрутингу - для розширення "лінійки сервісів", які Міністерство оборони надає військовим та цивільним особам.
Сьогодні користувачі застосунку можуть самостійно оновлювати важливу персональну інформацію, оформлювати електронні направлення на ВЛК або відстрочки онлайн (без візитів у ТЦК) тощо. Очікується, що до кінця поточного року в "Резерв+" може з'явитись навіть можливість підписання контракту зі Збройними силами України.