Опубліковано дані екзит-полу ТСН

Фото: вибори до Ради (Віталій Носач, РБК-Україна)

Екзит-пол ТСН показує, що до Верховної Ради проходять п'ять партій

Дані екзит-полу за підсумками виборів др Раді, проведеного на замовлення ТСН, свідчать, що до парламенту проходять п'ять партій. Результати були оприлюднені в ефірі телеканалу 1+1.

За даними екзит-полу на 18:00, на дострокових виборах 21 липня долають такі політичні сили:

"Слуга народу" - 44,4% "Опозиційна платформа - За життя"- 12,5% "Європейська солідарність" - 8,5% "Батьківщина" - 7,7% "Голос" - 6,0%

Інші партії поки що набирають менше 5%.

Екзит-пол для ТСН провели дослідні компанії TNS Kantar Info Sapiens на замовлення каналу 1+1.

Зазначимо, ТСН організовував екзит-поли у першому і другому турі президентських виборів навесні поточного року. Їх дані були близькі до остаточних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

Нагадаємо, сьогодні Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) заявив про витік результатів національного екзит-полу. Зокрема, в інституті відзначили, що шеф-редактор видання "Лівий берег" Соня Кошкіна "злила" дані опитування станом на 12:00 на виході з виборчих дільниць. Крім того, в КМІС зазначили, що ці дані були отримані нечесним шляхом, а також звинуватили ЗМІ, які розтиражували інформацію, в порушенні українського законодавства.

